Favoriten: Weihnachtsshow mit „The Swingaroos“

Wien (OTS/RK) - Die 3 charmanten Sängerinnen Martha, Betty und Claudia, bekannt als Trio „The Swingaroos“, gestalten am Freitag, 13. Dezember, ab 17.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) eine packende „Weihnachtsshow“. Mit dem Vokal-Entertainer Michael Perfler und weiteren Gast-Künstlern versetzen die Damen das Publikum an dem Nachmittag garantiert in weihnachtliche Stimmung. Vorgetragen werden althergebrachte und neuzeitliche Weihnachtslieder plus Jazz-Standards, Swing-Stücke, deutsche Schlager aus den 50ern und andere melodische Schmankerln. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikbeitrag“).

Veranstalter der „Weihnachtsrevue“ ist der Verein „Kultur 10“. Mehrstimmige Gesänge, humorige Szenen, Tanz-Vorführungen sowie instrumentale Klänge (Saxophon, Trompete und Querflöte) machen der Zuhörerschaft gewiss viel Freude. Nähere Informationen zum weihnachtlichen Programm: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtlich tätiges „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). E-Mails an die Organisatoren: waldmuellerzentrum@chello.at.

