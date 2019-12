Mediengespräch: FreudeNOW: Wien bekommt ein neues Klassik- und Kulturfestival

Freudenau verwandelt sich von 1. Juli bis 26. August 2020 in eine Festivalbühne. Wagner, Puccini, Lehár, Mozart, Filmmusik, Musical und Zirkus stehen am Programm.

Wien (OTS/LCG) - Wien (LCG) – Wir freuen uns die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Mediengespräch anlässlich der ersten Vorstellung des neuen Festivals „FreudeNOW“ am Montag, den 16. Dezember 2019, um 10.30 Uhr, zu CTS EVENTIM Austria (1060 Wien, Mariahilferstraße 41-43) einzuladen.



Ihre Gesprächspartner sind:

Ernst Theis , Intendant und künstlerischer Leiter

, Intendant und künstlerischer Leiter Tamás Fazekas , technischer Direktor

, technischer Direktor Herbert Lippert , Operette Made in Austria

, Operette Made in Austria Balázs Fellegi, Sprecher der Investoren

Im Sommer 2020 feiert ein neues Klassik- und Kulturfestival in Wien Premiere und verwandelt die historische Galopprennbahn in der Freudenau in eine beeindruckende Festivalbühne. Ab 1. Juli 2020 können sich Kulturfans bei „FreudeNOW“ auf ein hochkarätiges Programm freuen. Am Spielplan stehen unter anderem die Oper „Der fliegende Holländer“ von Richard Wagner, „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart, „Operette Made in Austria“ von und mit Grammy-Preisträger Herbert Lippert und Ildikó Raimondi, die Show „Two Very Special Friends“ über Giacomo Puccini und Franz Lehár mit Gerald Pichowetz, bekannte historische und aktuelle Filmmusik mit Live-Orchester sowie die atemberaubende Zirkus-Show „Paris de Nuit“ von ReCirquel.

Rund um die Festival-Bühne wird ein vielfältiges gastronomisches Angebot die Besucher bereits in den Nachmittagsstunden erwarten und die Freudenau zu einer neuen Sommerlocation machen.

Mediengespräch: FreudeNOW

Freudenau verwandelt sich von 1. Juli bis 26. August 2020 in eine gigantische Festivalbühne mit beeindruckenden Digital-Effekten. Wagner, Puccini, Lehár, Mozart, Filmmusik, Musical und Zirkus stehen am Programm.



Wir ersuchen um Online-Akkreditierung auf https://www.leisure.at/anmeldung.

Datum: 16.12.2019, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: CTS EVENTIM Austria

Mariahilferstraße 41-43, 1060 Wien, Österreich

Url: https://www.leisure.at/de/presse/4773/Mediengespraech-FreudeNOW-Wien-bekommt-ein-neues-Klassik-und-Kulturfestival

+++ AKKREDITIERUNG +++ Wir ersuchen um Online-Akkreditierung. Jetzt akkreditieren!

Rückfragen & Kontakt:

FreudeNOW Festival

Martin Felber

Tel.: +43 664 8294556

martin @ felberkultur.com



leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 699 19141300

sharnoncourt @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse