Kooperation ORF-Vereinigte Bühnen Wien: Drei Opern-Neuproduktionen aus dem Theater an der Wien 2020 im TV

Christoph Waltz’ Inszenierung von Beethovens „Fidelio“ in ORF 2, Opernrarität „Halka“ und Bellini-Klassiker „Norma“ in ORF III

Wien (OTS) - Noch mehr Operngenuss von den heimischen Bühnen präsentiert der ORF im Jahr 2020. So zeigen ORF 2 und ORF III in Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Wien im kommenden Jahr mit „Halka“, „Fidelio“ und „Norma“ drei Neuinszenierungen aus dem Theater an der Wien. Die TV-Produktionen entstehen in Zusammenarbeit mit UNITEL.

Den Auftakt macht Stanisław Moniuszkos polnische Nationaloper „Halka“, die am 15. Dezember 2019 ihre Premiere feiert und im Rahmen von „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ am Sonntag, dem 12. Jänner 2020, um 21.30 Uhr in ORF III zu sehen ist. Die Titelpartie in dieser Opernrarität hat die US-Amerikanerin Corinne Winters übernommen, in der Rolle des Jontek ist der polnische Startenor Piotr Beczała und als sein Gegenspieler Janusz der international renommierte Bassbariton Tomasz Konieczny zu erleben. Weiters singt u. a. der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner. Łukasz Borowicz dirigiert das ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Für die Regie zeichnet Mariusz Treliński verantwortlich. Vor der TV-Ausstrahlung von „Halka“ zeigt ORF III zur Einstimmung das neue, eigenproduzierte Porträt „Ein Tag im Leben von Piotr Beczała“. Die Online-Klassikplattform „fidelio“ überträgt „Halka“ bereits am Donnerstag, dem 19. Dezember, live um 19.00 Uhr.

Die zweite Opern-Neuproduktion aus dem Theater an der Wien präsentiert ORF 2 am Freitag, dem 20. März 2020, um 21.20 Uhr: Ludwig van Beethovens einzige Oper „Fidelio“ in einer Inszenierung von Oscar-Preisträger Christoph Waltz – ein besonderes Highlight im ORF-Jahresschwerpunkt zum 250. Geburtstag des Komponisten, der am Theater an der Wien nicht nur „Fidelio“, sondern auch viele seiner wichtigsten Orchesterwerke zur Uraufführung brachte. Gespielt wird die zweite, 1806 entstandene Fassung der Befreiungsoper, in der Nicole Chevalier als Leonore und Eric Cutler als Florestan zu erleben sein werden. Manfred Honeck wird am Pult der Wiener Symphoniker stehen. Weiters singt der Arnold Schoenberg Chor (Leitung Erwin Ortner). Premiere ist am 16. März 2020.

Noch nicht fixiert ist der ORF-Sendetermin der dritten Oper aus dem Theater an der Wien: Die Neuproduktion von Vincenzo Bellinis Klassiker „Norma“, die am 15. Mai 2020 ihre Premiere hat, wird im Programm von ORF III zu sehen sein. In der Titelpartie feiert Asmik Grigorian, die Sensations-„Salome“ der Salzburger Festspiele 2018 (und 2019), unter der Regie von Vasily Barkhatov ihr Rollendebüt. Das Wiener KammerOrchester dirigiert Diego Matheuz. Es singt auch hier der Arnold Schoenberg Chor (Leitung Erwin Ortner).

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber:

„ORF III verbindet mit den Vereinigten Bühnen Wien eine enge Zusammenarbeit, die jedes Jahr aufs Neue intensiviert wird. Neben der jährlichen NESTROY-Preisverleihung produzierte ORF III u. a. 2014 den Da-Ponte-Zyklus unter der musikalischen Leitung von Nikolaus Harnoncourt sowie 2017 die komplette ‚Ring-Trilogie‘ aus dem Theater an der Wien und präsentierte dem ORF-Publikum zum diesjährigen Nationalfeiertag die fulminante TV-Premiere des Erfolgsmusicals ‚I am from Austria‘. Ich freue mich sehr, im kommenden Jahr unser Klassik-Programmbouquet um weitere Opern-Highlights aus dem Theater an der Wien zu erweitern und möchte allen beteiligten Partnern meinen großen Dank aussprechen.“

ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl:

„Durch die Kooperation mit unseren Partnern Vereinigte Bühnen Wien, UNITEL und ORF III kommen wir zu sehr attraktivem Content für das ORF-Hauptprogramm: ‚Fidelio‘ an seinem Uraufführungsort als erster Höhepunkt des großen Beethoven-Jahres, das wir schon mit dem Pausenfilm zum Neujahrskonzert einleiten werden. Wir dürfen gespannt sein, wie Christoph Waltz dieses meisterhafte Stück über Zivilcourage, Humanismus und aufopfernde Liebe deuten wird. Das Publikum wird es in ORF 2 erste Reihe fußfrei und in bester Qualität miterleben können.“

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien:

„Die Kooperation der Vereinigten Bühnen Wien mit dem ORF ist ein wichtiger Schritt, um allen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Nach der äußerst erfolgreichen Ausstrahlung unserer Musical-Erfolgsproduktion ‚I am from Austria‘ am Nationalfeiertag freue ich mich, die Zusammenarbeit nun mit drei Opernproduktionen aus dem Theater an der Wien fortzusetzen. Wir reagieren damit auch auf die äußerst starke, nicht immer erfüllbare Ticketnachfrage und bieten den Zuseherinnen und Zusehern in ganz Österreich die Gelegenheit, die erstklassigen Operninszenierungen des Theater an der Wien via Bildschirm zu erleben. Ich danke dem ORF für das Vertrauen in unsere Produktionen und freue mich auf einen zukünftigen Ausbau der Zusammenarbeit.“

Prof. DI Roland Geyer, Intendant des Theater an der Wien:

„Dass in der Saison 2019/20 gleich drei Neuproduktionen aus dem Theater an der Wien von ORF III und ORF 2 ausgestrahlt werden, freut mich sehr und trägt dazu bei, dass unsere außergewöhnlichen Operninterpretationen mit vielen internationalen Stars einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Besonders freut mich, dass der ORF einerseits aus der künstlerischen Fundgrube des Theater an der Wien schöpft und Opernraritäten wie ‚Halka‘ zeigt – andererseits die Rückkehr von Startenor Piotr Beczała an das Haus und das Wiener Operndebüt des österreichischen Spitzendirigenten Manfred Honeck dokumentiert.“

