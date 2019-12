SCHÖNER WOHNEN startet Living-Podcast "SOFA SO GOOD" auf AudioNow

Hamburg (OTS) - Kurz vor dem 60. Geburtstag im nächsten Jahr geht Europas größtes Wohnmagazin SCHÖNER WOHNEN mit dem Living-Podcast "SOFA SO GOOD" an den Start. Chefredakteurin Bettina Billerbeck und Kolumnistin Anne Zuber ("Das gewohnte Leben") sprechen alle zwei Wochen über die großen Fragen des Einrichtens und Zusammenwohnens.

Sind offene Küchen wirklich so kommunikativ und wie hält man darin Ordnung? Hilft uns ein Boxspring-Bett dabei, besser zu schlafen, und wo bewahrt man eigentlich seine Ohropax auf? Wie schafft man es, konzentriert im Homeoffice zu arbeiten und dabei nicht dauernd zu essen? Warum sollte man an Weihnachten an Traditionen festhalten, aber zur Not auch mit zwei heiligen Königen auskommen? Und: Sind Rituale zu Weihnachten wichtiger als Dekotrends?

"Ein so visuelles Thema wie Einrichten in einen Podcast zu verwandeln, ist gar nicht so einfach", sagt Chefredakteurin Bettina Billerbeck. "Die positive Resonanz auf Anne Zubers langjährige Kolumne in SCHÖNER WOHNEN 'Das gewohnte Leben' hat uns aber zum Start des Podcasts ermutigt. Sowohl in ihren Texten als auch in unserem Podcast geht es ums Zusammenleben und kleine Einrichtungsdesaster, um Lösungen und um Denkanstöße rund ums Wohnen - unterhaltend und nutzwertig zugleich."

Andrea Fischer, Geschäftsführerin G+J Living Digital GmbH: "Mit dem Podcast 'Sofa so good' zieht ein junges, modernes Mitglied in unsere Wohngemeinschaft ein, das Lust auf Einrichten, Dekorieren, aber auch auf Diskutieren machen soll. Wir freuen uns, mit diesem neuen Channel die Marke SCHÖNER WOHNEN weiter auszubauen und zu stärken."

Bislang sind drei Folgen von "SOFA SO GOOD" zu den Themen #1 "Die Wohnküche", #2 "Besser Schlafen", #3 "Arbeiten im Homeoffice" und ab heute #4 "Advent und Weihnachten" verfügbar unter anderem bei AudioNow.

Die Folgen und weitere Informationen gibt es unter: http://www.schoener-wohnen.de/podcast

