APA-IT arbeitet an E-Government-Lösung für Schweizer Bundesverwaltung

Projektpartnerschaft zwischen RUBICON IT und APA-IT- Portalspezialist Gentics Software bei Digitalisierungsprojekt für bürgernahe E-Gov-Lösung in der Schweiz

Wien (OTS) - Der Portalspezialist und Technologieprovider Gentics Software, ein Bereich der APA-IT Informations Technologie, ist Projektpartner des Wiener Softwareunternehmens RUBICON bei der Umsetzung eines umfassenden Digitalisierungsprojekts für die Schweizer Bundesverwaltung. Diese verfolgt das Ziel, großflächige Arbeitsprozesse der öffentlichen Verwaltung zu digitalisieren und für das Schweizer eidgenössische Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eine moderne, flexible Verwaltung zu schaffen – sowohl auf Seiten der Bundesämter als auch für Bürgerinnen und Bürger.

APA-CEO Clemens Pig sieht in diesem Auftrag „einen weiteren wichtigen Schritt in der Internationalisierungsstrategie und in der Technologiekompetenz der APA-Gruppe“. Clemens Prerovsky, Geschäftsführer der APA-IT, ergänzt: „Ich freue mich über die partnerschaftliche Realisierung dieses länderübergreifenden Projekts, in das wir unsere langjährige Expertise im Bereich E-Government-Portallösungen bestmöglich einbringen können.“ Und Projektleiter Philipp Dörre meint: „Gemeinsame technologische Entwicklungen erlauben es uns, innovative Ansätze profitabel umzusetzen und somit einen größtmöglichen Kundennutzen zu stiften.“

Die bevorstehenden Monate stehen für den Projektpartner APA-IT nun ganz im Zeichen der Konzeption eines benutzerfreundlichen Frontend für unterschiedliche Anwendungen der neuen Schweizer E-Government-Portallösung. RUBICON erhielt kürzlich den Auftrag für das Digitalisierungsprojekt der Schweizer Bundesverwaltung und setzt dieses gemeinsam mit Projektpartnern um.

Über APA-IT

Die APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungen mit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing und Content Management. Als Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe. Gemeinsam mit dem Bereich Gentics Software, der auf Content-Management- und Publishing-Lösungen spezialisiert ist, werden etablierte Systeme und Tools kontinuierlich weiterentwickelt und für individuelle Kunden- und Marktbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei steht die APA-IT ihren Kundinnen und Kunden von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb zur Verfügung. Know-how und Branchenverständnis machen die APA-IT zum Spezialisten für IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.

