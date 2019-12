OVE Fem-Netzwerktreffen bei Bosch: Karrierewege abseits stereotyper Rollenbilder

Inspirierende Frauenkarrieren in der Technik standen im Zentrum eines OVE Fem-Netzwerktreffens in Kooperation mit Bosch.

Das Bewusstsein der Frauen für ihre Karrieremöglichkeiten zu schärfen und Wege in leitende Positionen aufzuzeigen, gehört zu den wichtigsten Zielen von OVE Fem. Persönliche Erfolgsgeschichten sind dafür die beste Motivation. Bei Bosch haben wir viele beeindruckende Frauen kennenlernt, die mit ihren Karrierewegen Inspiration und Vorbild sind! OVE Fem-Vorsitzende Michaela Leonhardt, Ph.D.

Bei Bosch leben wir eine wertschätzende Arbeitskultur, die Vielfalt und Chancengleichheit betont. Unterschiedlichkeiten und verschiedene Sichtweisen liefern Impulse für Kreativität und Ideen und tragen zum Erreichen unserer Ziele bei. Um dies zu fördern finden wir es wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen intern und extern vernetzen und sich in diesen Netzwerken informieren, empfehlen, helfen und unterstützen. Mag. Josipa Basta, HR-Verantwortliche bei Bosch

Wien (OTS) - Berufliche Erfolgsgeschichten liefern Inspiration für den eigenen Werdegang. Und so war es nicht nur ein abwechslungsreiches, sondern auch ein inspirierendes Netzwerktreffen am 28. November bei der Robert Bosch AG für die rund 50 Teilnehmerinnen von Bosch und OVE Fem, der Branchenplattform für Expertinnen und weibliche Führungskräfte in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft.

Offene Türen in Fahrzeughalle und Testlabor

Nach einer kurzen Unternehmenspräsentation konnten die Teilnehmerinnen des Netzwerktreffens selbst einen Blick in die Arbeitswelt bei Bosch werfen: In der Fahrzeughalle erlebten sie hautnah die Testsimulation eines Motorsteuergeräts, an dessen Entwicklung auch weibliche Technikerinnen einen wichtigen Anteil haben. Viele interessierte Fragen gab es sowohl hier als auch im EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) - Labor, wo die Störfestigkeit und die Emissionen von Geräten getestet werden.

Round Table Discussions

Nach der Standortbesichtigung boten attraktive Round Table Discussions Raum für Meinungsaustausch. Warum ist das Wort „Macht“ für viele Frauen negativ besetzt? Warum fühlen sich viele in der zweiten Reihe so wohl? Und was steht hinter dem Begriff „agile Führung“? Diese und andere Fragen wurden etwa unter dem Motto „Frauen an der Spitze“ diskutiert. Dass der Weg zum beruflichen Erfolg auch über internationale Wege führen kann, zeigte der Round Table zum Thema „Frauen international“. Und dass ein Rollentausch die Perspektive verändert und so manches stereotype Rollenbild dadurch ins Wanken gerät, bewies unter dem Motto „Männer allein zuhaus“ ein Vater, der seine ganz persönlichen Erfahrungen aus der Väterkarenz mit den Teilnehmerinnen teilte.

Erfolgreiche Frauen als Inspirationsquelle

Ganz im Sinne eines Netzwerktreffens gab es zum Abschluss dann auch noch genügend Zeit für den persönlichen Austausch. Es wurden Kontakte geknüpft, Diskussionen fortgeführt und Erfahrungen ausgetauscht.

Foto: links: Mag. Josipa Basta, HR-Verantwortliche bei Bosch, rechts: OVE-Fem-Vorsitzende Michaela Leonhardt, Ph.D. (Foto-Credit: Bosch)

Über OVE Fem:

OVE Fem ist das weibliche Branchennetzwerk im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Es richtet sich an Studentinnen, Professorinnen, Expertinnen und weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Die Plattform fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch und hilft, Synergien zu finden und zu nutzen. Außerdem will OVE Fem schon bei Schülerinnen das Interesse an technischen Berufen wecken sowie die Möglichkeiten anhand konkreter Rollenbilder aufzeigen, unter anderem mit der erfolgreichen Initiative Girls! TECH UP.

OVE Fem-Netzwerktreffen sind exklusive Veranstaltungen für die weiblichen Mitglieder des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Bei Interesse an einer einmaligen kostenfreien Teilnahme, wenden Sie sich bitte an den OVE Fem. Kontakt und Informationen: https://www.ove.at/ove-network/ove-fem.

