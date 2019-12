SPÖ Hietzing – Friedrich: „Hietzing braucht ein umfangreiches Mobilitätskonzept“

SPÖ Hietzing fordert Maßnahmen im Verkehrsbereich, um den den verkehrspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre gerecht zu werden

Wien (OTS/SPW-K) - „Hietzing braucht ein umfangreiches Mobilitätskonzept, um den kommenden Herausforderungen im Verkehrsbereich und auch in Sachen Klimaschutz gerecht zu werden“, betont Bezirksvorsteherin Stellvertreter Matthias Friedrich heute, Montag. "Das Thema Mobilität und die Frage 'Wie kommen wir in Zukunft von A nach B?' sind für uns zentrale Zukunftsfragen. Daher wollen wir diesen Punkt auch über die kommenden zwei Jahre im Bezirksbudget abgesichert wissen“, fordert Friedrich. Ein entsprechender Resolutionsantrag wird von der SPÖ in der Bezirksvertretungssitzung am Mittwoch eingebracht. Das Mobilitätskonzept soll die Bedürfnisse der HietzingerInnen widerspiegeln und in enger Abstimmung mit den Nachbarbezirken (Meidling, Penzing und Liesing), unter Einbindung der Wiener Linien, der Magistratsabteilungen, der ExpertInnen der Stadt Wien sowie der Bezirksbevölkerung entstehen. ****



Ziel dieses Konzeptes ist es, mit den verkehrspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre wie dem Ausbau der Verbindungsbahn, dem Umbau des ORF mit zahlreichen neuen MitarbeiterInnen, der Parkplatzproblematik im Bezirk sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umzugehen. „Wir wollen verhindern, dass Hietzing zum Durchzugsverkehrszentrum wird“, so Friedrich.



Die verkehrspolitischen Entwicklungen im Bezirk bergen aber auch Chancen, die es zu nützen gilt, betont der stellvertretende Bezirksvorsteher. So würden der Ausbau der Bahnstrecke mit einem 15 Minuten-Takt und ein bahnbegleitender Rad- und Fußweg neue Möglichkeiten bieten, um in Hietzing rasch von A nach B zu kommen. Dabei gehe es bei diesem Konzept nicht darum, die unterschiedlichen VerkehrsteilnehmerInnen gegeneinander auszuspielen, unterstreicht Friedrich, im Gegenteil sei das Ziel vielmehr ein gutes Miteinander.



Der Resolutionsantrag der SPÖ fordert, dass sich die Bezirksvertretung zu einem zweckgewidmeten Finanzrahmen von 50.000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 für das neue Mobilitätskonzept bekennt. (Schluss) ve





