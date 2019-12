NEOS Favoriten: Neue Gedenktafel erinnert an erste Montessori-Schule Wiens

Wien (OTS) - Nachdem diese Woche die Ergebnisse der Pisa-Studie bekanntgegeben wurden ist Bildung wieder in aller Munde. Passend dazu wurde auf NEOS-Initiative eine Gedenktafel genau dort errichtet, wo die erste Montessori-Schule Wiens stand. Initiatorin Christine Hahn, Klubobfrau von NEOS Favoriten, zeigt sich sichtlich erfreut: „Bei uns im Bezirk finden regelmäßig Frauenspaziergänge statt und einer startet genau an dieser Ecke. Da habe ich mir gedacht, dass es eine gute Möglichkeit wäre, daran zu erinnern wie wichtig Bildung und die Betreuung von Kindern ist, ganz unabhängig von deren Herkunft und Klasse.“ Auch die Rolle der Frau wird hervorgehoben, immerhin war es Maria Montessori, welche das Bildungskonzept entwickelte und eine Gruppe junger Frauen unter der Leitung von Lili Roubiczek gründete vor rund 100 Jahren das Haus der Kinder in der Troststraße 98. Auch Petra Unger, Begründerin der Wiener Frauenspaziergänge, zeigt sich fasziniert von dem Standort: „Hier sind die ersten Montessori-Spielzeuge für Kinder entstanden. Ich hoffe, dass uns dies ins Gedächtnis ruft, dass Ausgrenzung, egal ob aufgrund von Armut oder Migration, niemals eine gute Lösung ist. Es liegt an uns allen, daran zu arbeiten.“ Ein erster Schritt ist mit der Gedenktafel getan. „Ich freue mich, dass unsere Initiative Früchte getragen hat und danke dem Sozialbau für die rasche und unkomplizierte Umsetzung der Idee“, schließt Christine Hahn.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu