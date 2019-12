Saxophon-Quartett „4 Will Drive“ im Amtshaus 20

Wien (OTS/RK) - „Musik aus Film und Fernsehen“ spielt die virtuose Saxophon-Gruppe „4 Will Drive“ beim Konzert am Donnerstag, 12. Dezember, im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10). Der Auftritt im Festsaal des Amtsgebäudes beginnt um 19.00 Uhr. Die Gäste hören Liedgut aus „klassischen“ Streifen, Kriminalfilmen, Zeichentrick-Serien plus „Disney“-Produktionen. Das Ensemble „4 Will Drive“ (Leiter: Wolfgang Wanderer) hat einen guten Ruf als „Swingin‘ Saxophone Quartett“. Der Eintritt zu dem kurzweiligen Saxophon-Abend ist kostenlos. Organisator der Veranstaltung ist die Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“. Das Projekt wird vom Bezirk unterstützt. Auskünfte über geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: Telefon 4000/20 115. Fragen per E-Mail an das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: post@bv20.wien.gv.at.

Saxophon-Quartett „4 Will Drive“ (Agentur): www.lci-agentur.at/4willdrive.htm

Geförderte Kultur-Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

