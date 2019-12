Einladung zum Fototermin: Lipizzaner wird Ehrenmitglied im Verein der Steirer in Wien

Die Lipizzaner sind echte Steirer in Wien – genauso wie fast alle anderen Mitglieder des Vereins der Steirer in Wien. Das verbindet.

Wien (OTS) - Deshalb verleiht der Verein der Steirer in Wien, der den Steirerball alljährlich veranstaltet, heuer erstmals eine besondere Ehrenmitgliedschaft: Der Lipizzanerhengst Neapolitano Mercurio aus dem Lipizzanergestüt Piber wird am Donnerstag, 12. Dezember 2019, um 15:00 Uhr als Ehrenmitglied in den Verein der Steirer in Wien aufgenommen. Mit seinem Hufabdruck wird die Ehrenmitgliedschaft offiziell besiegelt.



Der Steirerball findet am 10. Jänner 2020 in der Wiener Hofburg statt und steht ganz im Zeichen der Süd- & Weststeiermark mit ihren drei Genussecken – der Lipizzanerheimat, dem Schilcherland und der Südsteiermark. Der Verein der Steirer und der Tourismusregionalverband Süd- & Weststeiermark laden Sie herzlich zum Dreh- und Fototermin in der Stallburg der Spanischen Hofreitschule ein.



Vor Ort anwesend sind:

• Sonja Klima, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule

• Erwin Klissenbauer, Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule

• Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien

• Elisabeth Hakel, Obmann-Stellvertreterin

• MMag. Edith Müller, Obmann-Stellvertreterin

• Mag. Guido Jaklitsch, Obmann des TRV Süd- & Weststeiermark

• Ing. Adi Kern, Obmann-Stv. des TRV Süd- & Weststeiermark

• Herbert Germuth, Obmann-Stv. des TRV Süd- & Weststeiermark

• Thomas Brandner, Geschäftsführer des TRV Süd- & Weststeiermark



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info @ foggensteiner.at entgegen.



Dreh- und Fototermin: Lipizzaner wird Ehrenmitglied im Verein der Steirer in Wien

Datum: 12.12.2019, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: ADVENT in der Stallburg

Reitschulgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.steirerball.com

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

3, Beatrixgasse 32/7/4

Tel. 01-712 12 00

info @ foggensteiner.at