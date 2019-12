ADMIRAL eröffnet das erste Casino in Granada nach fast 100 Jahren

Gumpoldskirchen (OTS) - Am 29. November feierte NOVOMATIC die Eröffnung ihres dritten spanischen Casinos der Unternehmensgruppe in Andalusien. Nach Monaten intensiver Renovierungsarbeiten öffnete das neue Casino die Tore zu einem Freizeitangebot, das Glücksspiel, Sportwetten und Kulinarik auf höchstem Niveau bietet.

Über 800 geladene Gäste kamen zur feierlichen Eröffnung des neuen Casino ADMIRAL Granada. Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und kulinarische Highlights gaben einen Vorgeschmack darauf, was Einheimische und Touristen von dieser neuen Attraktion erwarten dürfen. Mit diesem neuesten Standort betreibt NOVOMATIC im Süden Spaniens nunmehr drei Casinos: Das Casino ADMIRAL San Roque, als erste Akquisition des Konzerns in der Region, das Casino ADMIRAL Sevilla, das Anfang des Jahres seine Pforten öffnete, und das neueste Mitglied, Casino ADMIRAL Granada.

Im „El Capricho“-Komplex in Monachil, der unter anderem bereits ein Luxushotel und ein Kongresszentrum umfasst, fand der Konzern den idealen Standort für den dritten ADMIRAL Casino-Betrieb in Andalusien. In unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum von Granada, umgeben von Restaurants und Shops, begrüßt das Casino seine Gäste mit modernstem Gaming Equipment und abwechslungsreichem Spielangebot. Es umfasst 110 Video Slots mit fünf verschiedenen Jackpots, eine elektronische Roulette-Installation und ein breites Live-Spielangebot mit mehreren Tischen für American Roulette, Black Jack und Caribbean Stud Poker.

Regelmäßige Poker-Turniere bieten der regionalen Poker-Community spannende Wettkampfunterhaltung. Ein weiteres Highlight ist die „ADMIRAL Arena“, eine moderne Sportsbar, in der die Gäste Sportübertragungen live über große Videowände verfolgen können, während sie in entspannter Atmosphäre Erfrischungen, Drinks und internationale Küche genießen. Um das hochwertige Unterhaltungsangebot abzurunden, brachte das Casino ADMIRAL Granada eines der berühmtesten asiatischen Restaurants von Sevilla nach Granada: Das Kaori ist für seine exklusiven Variationen von Sushi und die ausgezeichneten Teppanyaki-Gerichte bekannt. Das Full Service-Angebot im Casino ADMIRAL Granada wird durch einen multifunktionalen Veranstaltungssaal ergänzt, der mit modernster Event- und Showtechnik ausgestattet ist – der perfekte Ort, um gesellschaftliche Events, Seminare oder Geschäftsveranstaltungen zu einem Erfolg werden zu lassen.

Der Geschäftsführer von ADMIRAL Casinos Spain, Manfred Schartner, begrüßte die Gäste am Eröffnungsabend zu einem besonderen Programm mit kulinarischen Köstlichkeiten und bester Unterhaltung. Dabei unterstrich er auch die große Bedeutung Andalusiens für NOVOMATIC und ADMIRAL: „In unserem neuen Casino bieten wir nun auch in Granada innovatives Entertainment auf Top-Niveau an. Andalusien ist für ADMIRAL und NOVOMATIC ein sehr wichtiger Markt, immerhin betreiben wir drei der insgesamt sechs Casinos in der Region.“

