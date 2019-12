LH Mikl-Leitner überreichte Peter Schaider das „Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland“

35-jähriges Firmenjubiläum und 60. Geburtstag

St. Pölten (OTS/NLK) - Der 60. Geburtstag von Kommerzialrat Peter Schaider und das 35-jährige Firmenjubiläum „Strassl-Schaider“ wurden am gestrigen Abend in den Räumlichkeiten des Austria Trend Hotels Savoyen Vienna in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gefeiert. Peter Schaider betreibt mit dem Auhof Center Wien und dem Riverside in Liesing erfolgreiche Einkaufszentren, er ist mit dem Nahversorger-Zentrum in seiner Heimatgemeinde in Heiligeneich im Bezirk Tulln sowie mit seiner Kette „Intercoiffeur Strassl-Schaider“ auch Impulsgeber für die Wirtschaftsstandorte Niederösterreich und Wien. „Als sichtbares Zeichen des Dankes“ überreichte die Landeshauptfrau dem Jubilar das „Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.“

„‚Strassl-Schaider‘, das ist ein Schriftzug, den jeder kennt,“ sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festansprache. Die Friseursalons stünden für Professionalität und Kompetenz sowie für eine unglaubliche Qualität und für Service auf höchstem Niveau, so Mikl-Leitner. „Die 35 Jahre sind verbunden mit harter Aufbauarbeit, Ausdauer und Disziplin“, führte sie weiter aus. Mit dabei im Firmenkonzern seien seine Frau Ines, Peter Schaider Junior und ein unglaublich großes Team, „das diese Erfolgsgeschichte mitgeschrieben hat“, hob Mikl-Leitner hervor.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei Peter Schaider ganz hoch im Kurs und erhalten Wertschätzung“, hielt die Landeshauptfrau fest. 35 Jahre „Strassl-Schaider“ sei nicht nur Peter Schaiders Erfolgsgeschichte, sondern auch der Erfolg der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In seinen Dankesworten stellte Schaider seine Familie, seine Freunde und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt, die ihn auf seinem Weg „immer begleitet“ haben.

Familienbetriebe wie dieser seien das „Rückgrat der heimischen Wirtschaft“, sagte Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, und erinnerte an die vielen Lehrlinge, die hier ausgebildet werden.

Stadtrat Peter Hanke meinte: „35 Jahre Arbeit für den Wirtschaftsstandort verdienen Anerkennung und es gilt Peter Schaider dafür zu gratulieren, was er in dieser Zeit alles geleistet hat.“ Als Dank und Anerkennung überreichte Hanke dem Unternehmer ein Siegel der Stadt Wien.

