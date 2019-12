Der Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe in der WKÖ lädt zu einer Veranstaltung zum Thema CO2-Reduktion

31.1.2020 ab 9.00 in der Wirtschaftskammer Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen der Klima- und CO2-Debatte wird der Verkehr, insbesondere der Lkw-Verkehr, aufgrund der Wachstumsraten oftmals als Problemfeld dargestellt. Laut Europäischem Parlament ist der Verkehr für fast 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der EU verantwortlich, von denen 72 Prozent auf den Straßenverkehr entfallen und hier wiederum 26,2 Prozent auf den Schwerverkehr bzw. 11,9 Prozent auf leichte Nutzfahrzeuge.

Der Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) will seinen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten und lädt daher zu einer hochrangig besetzten Veranstaltung, die am 31. Jänner in der Wirtschaftskammer Österreich stattfinden wird. Unter dem Titel „Vermeiden – Verringern – Verbessern: Wie der Straßengüterverkehr zur CO2-Reduktion und Klimazielen beitragen kann“ werden folgende Fragestellungen diskutiert: Wie kann der Straßengüterverkehr einen effizienten Beitrag in Sachen CO2-Reduktion leisten? Welche Rahmenbedingungen sind notwendig? Welche Konzepte gibt es bereits?

Prominente Referenten

Zu den Referenten, die ihr Kommen bereits fix zugesagt haben, zählen:

Günther REDER, Obmann des Fachverbandes Güterbeförderung

Alexander KLACSKA, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr

Franz WEINBERGER, MAN/Nutzfahrzeugindustrie IV

Matthias MAEDGE, International Road Transport Union, Genf

Georg HAUGER, Technische Universität Wien/Institut für Verkehrssystemplanung

Wolfgang THOMA, ANSORGE Logistik

Wir bitten um Anmeldung zur Veranstaltung, die am 31.1.2020 ab 9.00 in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Saal 6, stattfinden wird, unter office @ dietransporteure.at bis 10.01.2020 und freuen uns auf Ihr Kommen!

