- Die Plattform für Deal Origination

New York (ots/PRNewswire) - BankerBay, die weltweit größte Plattform für die Anbahnung von Privatgeschäften (Deal Origination) kündigte heute an, dass die Plattform mit sofortiger Wirkung in Aurigin umbenannt wird.

Aurigin hat sich mit monatlich über 250 Milliarden USD investierbaren Live-Geschäften und einem Geschäftsfluss in Höhe von 30 Milliarden USD monatlich bereits als führende mittelständische Ressource zur Geschäftsanbahnung positioniert. Mit Geschäftsflüssen und Investoren aus über 145 Ländern bietet diese Plattform ihren mehr als 35.000 Mitgliedern eine echt globale Reichweite. Die Neubenennung spiegelt die Position des Unternehmens als erste Deal-Origination-Adresse wider.

"Bei der Firmengründung lag mein Fokus vor allem darauf, mit neuen Technologien den Investment-Banking-Sektor zu revolutionieren. Nach 5 Jahren muss ich feststellen, dass wir weit mehr erreicht haben. Wir schaffen eine grenzenlose Kapitalumgebung für Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir finden, dass unser neue Name, Aurigin, besser darstellt, wer wir jetzt sind - die einzige größte Plattform für Deal Origination", so Romesh Jayawickrama, Gründer und CEO.

Aurigin wird sich auf weiterhin für Qualität, dem Gründungsprinzip von BankerBay, einsetzen. Jedes einzelne Geschäft auf der Plattform wird auch in Zukunft mithilfe von ausgefeilten Algorithmen und von einem unternehmensinternen Team von erfahrenen Finanzanalysten überprüft, sodass den Mitgliedern nur relevante Geschäfte von institutioneller Qualität angeboten werden. Die Mitglieder profitieren von der echt globalen Reichweite und können ihr Humankapital effizienter und zielgerichteter einsetzen.

Nach dem erfolgreichen Aufbau einer leistungsstarken Lösung für das fragmentierte Mittelstandssegment erweitert das Unternehmen seine Geschäfte derzeit auf ein weiteres, bislang noch nicht ausreichend versorgtes Segment, den Impact-Investment-Bereich. Eine spezielle Impact-Investment-Vertikale steht bereits als Betaversion zur Verfügung, um Aurigin als größte Impact-Plattform der Welt zu positionieren.

"Der Impact-Investment-Bereich braucht dringend eine Lösung, um ungenutztes Investment-Kapital, das derzeit nur eine Randposition einnimmt, mit qualifizierten, geeigneten Geschäften zusammenzubringen. Wir habe die beste Positionierung zur Anbahnung dieser Geschäfte und ich freue mich sehr, diesen Service in Zukunft anzubieten. Vom ersten Tag an wollte ich die globalen Grenzen überwinden, die sich auch den besten Unternehmen oft stellen, wenn sie aufgrund ihrer begrenzten oft nur lokalen Reichweite keinen Zugang zu den passenden Kapitalanbietern haben", fügte Jayawickrama hinzu.

Die neue Webseite des Unternehmens ist unter www.aurigininc.com zu erreichen. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt in New York City.

Informationen zu Aurigin

Aurigin Inc. (früher BankerBay) ist die führende Geschäftsanbahnungsplattform, die qualifizierte Unternehmen mit Kapitalbedarf weltweit mit den relevantesten institutionellen Kapitalanbietern zusammenbringt. Aurigin hat ein globales Netzwerk von Fachleuten aufgebaut, die mithilfe von leistungsstarker firmeneigener Technologie die Kapitalbeschaffung, den Ankauf und Verkauf von Unternehmen und die Suche nach potenziellen Investitionen unterstützen. Aurigin wird von führenden Finanzinstituten in Nordamerika, Europa, APAC, Latam und MENA genutzt und hilft dabei, die Kapitalreichweite weit über die traditionellen Begrenzungen durch Sektoren, Geographien und persönliche Netzwerke hinaus zu erweitern. Besuchen Sie uns unter www.aurigininc.com, um mehr zu erfahren.

