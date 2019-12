Goodix wurde von der Global Semiconductor Alliance als "finanziell am besten geführtes Halbleiterunternehmen 2019" ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Global Semiconductor Alliance (GSA) hat bei ihrem Festessen in Santa Clara (Kalifornien) die Gewinner der "GSA 2019 Awards" bekanntgegeben. Goodix Technology (SH: 603160) hat sich von harter Konkurrenz abgehoben und wurde basierend auf einer umfassenden Bewertung seiner Gesamtleistungen und finanziellen Performance als das "finanziell am besten geführte Halbleiterunternehmen" ausgezeichnet.

Die "GSA Awards" - die angesehensten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Halbleiterindustrie weltweit - würdigen die führenden Halbleiterunternehmen, die über technologische Innovationen und außergewöhnliche Unternehmensführungsstrategien Marktwachstum erzielt haben. "Die Auszeichnung als 'finanziell am besten geführtes Halbleiterunternehmen' ist eine bemerkenswerte Würdigung unseres unablässigen Einsatzes für Innovation", so Dr. Bo Pi, CTO von Goodix Technology. "Innovation ist der einzige Weg, um gesunde Gewinne erwirtschaften zu können. Goodix setzt sich unbeirrbar für Innovation ein, und dafür, fortlaufend neue Produktklassen für seine Kunden zu entwickeln. Wir glauben, dass dieser Ansatz für die nächsten Jahre unser Wachstum bestimmen wird."

Mit seinem bedeutenden Durchbruch beim IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORTM nach Jahren unermüdlicher Forschung konnte Goodix seine Technologieführerschaft bei Lösungen in den Bereichen menschliche Schnittstellen und biometrische Authentifizierung festigen, und konnte die Erfindung erfolgreich in groß angelegte kommerzielle Anwendungen umwandeln, die von Verbrauchern weltweit hoch geschätzt werden. Ziel des Unternehmens ist es, ein weltweit führender Akteur für umfassendes IC-Design zu werden. Dabei plant es, mit einem Fokus auf fortlaufender Innovation noch stärker in die Märkte Automobil und IoT zu expandieren, für seine Aktionäre eine hervorragende Performance zu erzielen und Kunden sowie der weltweiten Halbleiterindustrie einzigartigen Nutzen zu bieten.

Informationen zur GSA

Die GSA sind der Ort, "an dem Leader sich treffen", um ein profitables und nachhaltiges Ökosystem für das Halbleitersegment aufzubauen. Dieses expandierende Ökosystem umfasst die Felder Halbleiter, Software, Lösungen, Systeme und Dienstleistungen. Als eine führende Organisation der Halbleiter- und Technologiebranche bietet die GSA eine effiziente und strategische Plattform für Vordenkerschaft.

Die GSA hat eine beeindruckende weltweite Präsenz; sie vertritt über 25 Länder und 250 Unternehmensmitglieder, darunter 100 Aktiengesellschaften. Durch ihre einzigartige neutrale Plattform gehören der GSA ganz unterschiedliche Mitglieder an: von den aufregendsten, aufstrebenden Firmen über etablierte Schwergewichte der Halbleiterindustrie bis hin zu Technologieführern. Ihre Mitglieder repräsentieren nun 70 Prozent der über 450 Milliarden USD schweren Halbleiterindustrie. Um mehr über die GSA zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website www.gsaglobal.org.

Informationen zu Goodix

Goodix Technology (SH: 603160) ist ein Anbieter integrierter Lösungen für Anwendungen, die auf IC-Design und Softwareentwicklung basieren. Das Unternehmen bietet branchenführende Software- und Hardware-Halbleiterlösungen für intelligente Geräte (smart devices), IoT-Anwendungen und Automobilelektronik an. Über renommierte Marken wie Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, OnePlus, Google, Amazon, Samsung, Nokia, Dell, HP, LG, ASUS und andere unterstützt Goodix hunderte Millionen Konsumenten weltweit mit hochwertigen Produkten und Lösungen. Auch gilt es als größter Anbieter biometrischer Authentifizierungslösungen für Android-Geräte auf dem Weltmarkt.

