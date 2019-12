TERMINVORSCHAU der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Samstag, 7.12.2019

- Addis Abeba: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union Moussa Faki Mahamat sowie den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed

Montag, 9.12.2019

- Wien: Europa: DIALOG mit Eugen Freund, Mitglied des Europäischen Parlaments a. D.

Beginn 18.00 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien

Online-Anmeldung erforderlich: https://www.europadialog.eu/termine/

Mehr Info

- Brüssel: Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ (Gesundheit) mit Vizepräsident Schinas, Beschäftigungskommissar Schmit, Gesundheitskommissarin Kyriakides und Gleichstellungskommissarin Dalli

Mehr Info unter der Meldungsübersicht

Tagesordnung

- Brüssel: Rat „Auswärtige Angelegenheiten“

Tagesordnung

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht bei 30. Gipfeltreffen der EVP-Vorsitzenden der nationalen Parlamente und des EU-Parlaments

- Brüssel: Außenbeauftragter Borrell empfängt NATO-Generalsekretär Stoltenberg

- Brüssel: Haushaltskommissar Hahn empfängt Schwedens EU-Minister Hans Dahlgren

- Madrid: Exekutiv-Vizepräsident Timmermans bei Klimakonferenz COP25 (bis 13.12.); trifft Spaniens Ministerin für den ökologischen Wandel Teresa Ribera

Mehr Info

- Madrid: Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis bei Klimakonferenz COP 25 (bis 10.12.); nimmt an Klimatreffen der Finanzminister teil

Mehr Info

Dienstag, 10.12.2019

- Wien: “The EU and Human Rights – Eamon Gilmore and Michael O’Flaherty in Conversation”

Beginn 19.00 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien

Mehr Info

- Brüssel: Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ (Beschäftigung und Sozialpolitik)

Tagesordnung

- Brüssel: Rat „Allgemeine Angelegenheiten“

Tagesordnung

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen empfängt Luca Visentini, Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB); hält Rede bei hochrangiger Veranstaltung „Nach Halle: Von Worten zu Taten gegen Antisemitismus“.

- Madrid: Exekutiv-Vizepräsident Timmermans bei Klimakonferenz COP25 (bis 13.12.); nimmt am Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie und an Veranstaltung zum Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft teil

Mehr Info

Mittwoch, 11.12.2019

- Wien: Quo vadis, Europa?

Informationsveranstaltung in Kooperation mit der Vereinigung ehemaliger EU-Bediensteter (AIACE Sektion Österreich) und der Vereinigung für europapolitische Bildung (AEDE Österreich)

Zeit: 18.00 - 19.30 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien

Mehr Info

- Brüssel: wöchentliche Sitzung der Kommissionsmitglieder

Tagesordnung

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen nimmt Friedenslicht aus Bethlehem entgegen

- Brüssel: Haushaltskommissar Hahn ist Gastgeber der österreichischen Weihnachtsfeier „Light of Peace“ in der Kommission

Donnerstag, 12.12.2019

- Brüssel: Europäischer Rat

Tagesordnung

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen nimmt an EVP-Gipfel im Vorfeld des Europäischen Rates und am Europäischen Rat teil

- Brüssel: Haushaltskommissar Hahn empfängt litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda

- Madrid: Exekutiv-Vizepräsident Timmermans bei Klimakonferenz COP25 (bis 13.12.); trifft UNO-Generalsekretär Guterres; nimmt an Bürgerdialog teil; nimmt an Abschlussveranstaltung der COP-Plenarsitzung und hochrangiger Veranstaltung zur Klimaneutralität bis 2050 teil

Mehr Info

Freitag, 13.12.2019

- Brüssel: Europäischer Rat

Tagesordnung

- Brüssel: Vizepräsident Šefčovič empfängt Markus Beyrer, Generaldirektor von Business Europe

- Madrid: Exekutiv-Vizepräsident Timmermans bei Klimakonferenz COP25

Mehr Info

