ORF III am Wochenende: Weihnachtskonzert mit Regula Mühlemann und Elisabeth Kulman live-zeitversetzt aus Grafenegg

Außerdem u. a.: „zeit.geschichte“-Tripel über „Hitlers Frauen“, alle 21 Folgen „Pippi Langstrumpf“ und Advent-Dokus

Wien (OTS) - ORF III präsentiert am zweiten Adventwochenende ein facettenreiches Programm aus Kultur und Information: Am Sonntag, dem 8. Dezember 2019, steht mit der live-zeitversetzten Übertragung des diesjährigen Weihnachtskonzerts aus Grafenegg eines der musikalischen Highlights der Weihnachtszeit auf dem Programm. Am Samstag, dem 7. Dezember, geht es in einem „zeit.geschichte“-Schwerpunkt um „Hitlers Frauen“. Weiters zeigt ORF III an beiden Tagen Weihnachtsfilme, vorweihnachtliche Dokus und alle 21 Folgen der Kultserie „Pippi Langstrumpf“ mit Inger Nilsson.

Samstag, 7. Dezember

ORF III startet am Samstag ab 8.05 Uhr mit 17 Folgen von „Pippi Langstrumpf“ ins zweite Adventwochenende – beginnend mit „Pippi zieht in die Villa Kunterbunt ein“. Um 16.40 Uhr beginnt in der Programmleiste „Unser Österreich“ mit dem Film „Advent im Hoamatland“ über das oberösterreichische Adventbrauchtum eine weihnachtliche Dokustrecke. Es folgen die Sendungen „Kripperlroas – Krippenland Oberösterreich“ (17.15 Uhr), „Krippenzeit im Salzkammergut“ (17.45 Uhr) und „Nikolo und Krampus – Auf den Spuren eines Brauches“ (18.35 Uhr).

Die „zeit.geschichte“ beleuchtet ab 20.15 Uhr in drei Dokumentationen „Hitlers Frauen“. Zahlreiche Biografien nehmen in Anspruch, jedes Detail der Persönlichkeit Marlene Dietrichs ausgeleuchtet zu haben. Filmemacher David Riva greift für seinen Film „Marlene Dietrich – Ein bewegtes Leben“ (20.15 Uhr) auf selten gezeigtes Dokumaterial zurück und zeigt den Star abseits bekannter Klischees im Wechselbad weltpolitischer Intrigen. Anschließend geht es weiter mit „Zarah Leander – Die Sängerin“ (22.00 Uhr) – jener Frau, die der Propaganda des NS-Regimes ihre Stimme lieh. Nationalsozialistin wollte sie jedoch nie gewesen sein, nur eine Künstlerin mit der Illusion, von der Politik unberührt zu bleiben. Danach stellen Christian Deick und Annette Tewes Richard Wagners Schwiegertochter „Winifred Wagner – Die Muse“ (22.50 Uhr) in den Mittelpunkt. Um 23.45 Uhr zeigt ORF III das „DENK mit KULTUR“-Dakapo vom Vortag mit Gerda Rogers und Schiffkowitz, gefolgt von „Soundcheck Österreich“ mit der Aufzeichnung des Auftritts von „Lou Asril“ (0.35 Uhr) beim Popfest Wien 2019.

Sonntag, 8. Dezember

Heuer wird am zweiten Adventsonntag auch Mariä Empfängnis gefeiert. In „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.20 Uhr) erfährt man, was es damit auf sich hat und wie das Fest von den Salvatorianern von St. Michael in Wien begangen wird.

Um 10.00 Uhr gedenkt ORF III dem kürzlich verstorbenen Dirigenten Mariss Jansons und zeigt sein letztes Konzert „Aus dem Musikverein:

Mariss Jansons dirigiert die Wiener Philharmoniker“. Anmut, Glanz und Klarheit prägten seine Interpretation von Schumanns „Frühlingssinfonie“ und Berlioz' „Symphonie fantastique“. Ab 11.35 Uhr stehen sieben „Pippi Langstrumpf“-Dakapos vom Vortag auf dem Programm, gefolgt von den letzten vier Episoden der beliebten Kinderserie – Teil eins bis vier von „Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze“.

Danach folgt der weihnachtliche Filmklassiker „Der Nikolaus im Haus“ (18.40 Uhr) u. a. mit Christine Neubauer aus dem Jahr 2008.

Im Sonntag-Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne LIVE“ als musikalisches Highlight „Aus Grafenegg: Das Weihnachtskonzert“ (20.15 Uhr) live-zeitversetzt aus dem Auditorium. Auf dem Programm steht Georg Friedrich Händels festliche Musik, dargeboten vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Stefan Gottfried. Es singen Elisabeth Kulman und Regula Mühlemann.

Nicht minder weihnachtlich wird es mit dem „ORF III Spezial:

Weihnachten bei uns Dahoam“ (21.50 Uhr). Das Fest der Feste wird allerorts von vielen Gepflogenheiten und Traditionen begleitet, die in jedem Haushalt ein bisschen anders gelebt werden. Wolfgang Niedermair hat in mehreren österreichischen Regionen Menschen besucht und zeigt, wie diese sich auf das große Fest vorbereiten.

Zum Abschluss zeigt ORF III um 22.40 Uhr eine neue Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ mit Arnulf Rainer. Seine in den 50er Jahren entwickelten „Übermalungen“ machten ihn weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und sicherten ihm einen Platz in der internationalen Kunstwelt. Anlässlich seines 90. Geburtstags sprach er mit André Heller über sein künstlerisches Schaffen und die intensive Suche nach neuen Wegen der Malerei.

