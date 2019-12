ÖVP - T E R M I N E

(KW 50 von 9. Dezember 2019 bis 15. Dezember 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 9. Dezember 2019

18:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der „Langen Nacht der Genderlesung“ teil (Schauspielhaus, Hofgasse 11, 8010 Graz)





DIENSTAG, 10. Dezember 2019

17:00 MEP Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Konferenz „After Halle: from words to action against antisemitism“ teil



17:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß lädt zum „Charity-Punsch“ ein (Arkaden der Bundespartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)



18:30 Bundesrats-Präsident Karl Bader lädt zur Buchpräsentation „Raum neu denken – Von der Digitalisierung zur Dezentralisierung“(Parlament, 1010 Wien)

MITTWOCH, 11. Dezember 2019

10:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am „ab5zig-Punsch“ mit Taxi 40100 und Lions Belvedere teil (Erste Bank, Am Graben, 1010 Wien)



17:30 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß diskutiert bei „Ready Schett Go“ zum Thema "Mädcheniniativen im Tennis, Fußball und Skifahren" (Landesdirektion Wiener Städtische, Brockmanngasse 32, 8010 Graz)



18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Verleihung des „Dr. Karl Renner Publizistikpreises 2019“ teil (Wiener Rathaus, 1010 Wien)

DONNERSTAG, 12. Dezember 2019



17:30 Bundesrats-Präsident Karl Bader lädt zur Buchpräsentation „Bürokratische Demokratie, Demokratische Bürokratie“(Parlament, 1010 Wien)



19:00 Podiumsdiskussion mit MEP Mag. Lukas Mandl zum Thema „Letzte Entwicklungen im Nahen Osten und Ihre Auswirkungen auf Israel und Europa“ (Haus der Zukunft, Rabbiner-Schneerson-Platz 2, 1200 Wien)

FREITAG, 13. Dezember 2019

13:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei der „Zukunftsenquete Healtcare 2030“ (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)

