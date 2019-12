HOFFMONAUT: Brokkoli katapultiert David Hasselhoff ins Ski-Universum

Führende Werbeagentur BROKKOLI entwickelt neue, europaweite Kampagne für alpinresorts.com

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Explore the best Ski Rental on Earth“ macht die Werbeagentur Brokkoli David Hasselhoff zum Explorer und Astronauten, der die überirdisch guten Angebote der Online Ski-Buchungsplattform erkundet.

Als Zentrum des auffällig gestalteten Webauftritts von ALPINRESORTS.com und einer neu konzipierten Social Media-Strategie soll die Kultfigur Wintersportliebhaber unterhalten, informieren und die Präsenz auf Plattformen wie Facebook weiterhin steigern.

Die Agenturmitglieder sind begeistert von der genialen Zusammenarbeit und dem großen Vertrauen, das ihnen seit Jahren entgegengebracht wird. Das Brokkoli Advertising Network ist sich sicher: mit humorvoller, „lauter“ Umsetzung, der fundierten Digitalstrategie und einem Kunden wie ALPINRESORTS.com, der kreative Ideen zulässt, wird auch diese Kampagne zum Erfolg führen.

Vor mittlerweile vier Jahren übernahmen die Kreativchefs des Brokkoli Advertising Network (www.brokkoli.at) Patrik Partl und Phil Hewson die kommunikative Begleitung des beliebtesten Online-Skiverleihs ALPINRESORTS.com. Gemeinsam mit ihrem Team und David Hasselhoff als Botschafter wurde vielfältiger Content kreiert – von Facebook-Posts bis hin zu TV Spots.

Über BROKKOLI:

BROKKOLI Advertising Network ist eine No-Bullshit Agentur. Wie sagen unseren Kunden was sie hören sollen, nicht was sie hören wollen. Und machen sie erfolgreich damit. Die perfekte Kombination aus großer Marketing- und Kreationserfahrung. Das 19-köpfige Team besteht aus Strategie-, Marketing-, PR-, Performance- und Kreationsspezialisten und steht für modernes Kampagnenmanagement und Branded Content. Mit an Bord: 30 Marken, 3 Cannes Löwen, 12 Effies und über 250 internationale Werbepreise.

