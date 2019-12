SPÖ-Termine von 9. Dezember bis 15. Dezember 2019

MONTAG, 9. Dezember 2019:

10.00 Uhr SPÖ-Bundesparteipräsidium (SPÖ-Klub, Parlament, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

12.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorstand (SPÖ-Klub, Parlament, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

DIENSTAG, 10. Dezember 2019:

10.00 Uhr Pressekonferenz mit dem ersten stv. SPÖ-Klubvorsitzenden Jörg Leichtfried zum Thema „Vorschau auf die kommende Nationalratssitzung“ sowie zu aktuellen politischen Themen (SPÖ-Parlamentsklub, 1. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Misha Glenny zum Thema „How to fight McMafia“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/vtyxenk (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 11. Dezember 2019:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

11.00 Die SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner und Günther Sidl nehmen an der feierlichen Eröffnung des Stefan-Zweig-Gebäudes im Europäischen Parlament teil (Europäisches Parlament, ASP Gebäude, Members' Bar, Ebene 0, 1047 Brüssel).

DONNERSTAG, 12. Dezember 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als Mitglied der parlamentarischen Versammlung des Europarates an der Sitzung des Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs in Paris teil.

FREITAG, 13. Dezember 2019:

14.00 Uhr Im Rahmen der Westbalkankonferenz von SPÖ und PES nimmt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder an einer Diskussionsrunde zur Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft am Westbalkan teil (Dr.-Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

