ORF SPORT + mit dem Bob- und Skeleton-Weltcup in Lake Placid

Weiters: Snowboard, Skicross, Skispringen, Langlaufen und Biathlon am 7. und 8. Dezember live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 7. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup in Bannoye in Russland um 8.55 Uhr, vom Skicross-Weltcup in Val Thorens um 10.55 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Lillehammer (Skiathlon 2 x 15 km Herren um 12.25 Uhr und zeitversetzt um 17.25 Uhr, Skiathlon 2 x 7,5 km Damen zeitversetzt um 14.15 Uhr), vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer um 12.45 Uhr, vom Skeleton-Weltcup in Lake Placid (Damen 1. Lauf um 15.00 Uhr, 2. Lauf um 16.10 Uhr) und vom Bob-Weltcup in Lake Placid (Damen 1. Lauf um 18.30 Uhr, 2. Lauf um 19.35 Uhr, Herren Zweierbob 1. Lauf um 21.00 Uhr, 2. Lauf um 22.30 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 7.55 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.25 Uhr sowie das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30, 12.15, 20.40 und 22.10 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup in Bannoye um 8.55 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Lillehammer (Staffel 4 x 5 km Damen um 10.20 Uhr, Staffel 4 x 7,5 km Herren um 11.40 Uhr), vom Skeleton-Weltcup in Lake Placid (Herren 1. Lauf um 15.00 Uhr, 2. Lauf um 16.50 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Östersund (Frauen Staffel) um 15.25 Uhr und vom Bob-Weltcup in Lake Placid (Zweierbob Herren 1. Lauf um 20.00 Uhr, 2. Lauf um 21.30 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 7.55 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.25 und 11.10 Uhr, die Höhepunkte von der Damen-Abfahrt in Lake Louise um 19.00 Uhr und vom Herren-Super G in Beaver Creek um 22.40 Uhr sowie das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.10 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 8. Dezember.

Die Snowboarderinnen und Snowboarder tragen in Bannoye am 7. Dezember ihren ersten Parallel-Riesenslalom und am 8. Dezember ihren ersten Parallel-Slalom aus. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Dritte Station der Skicrosser in dieser Saison nach Cardrona und Modena ist am 6. und 7. Dezember Val Thorens in Frankreich. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Die Damen starten mit zwei Springen in Lillehammer in Norwegen am 7. und 8. Dezember in die neue Weltcup-Saison. Kommentator ist Toni Oberndorfer.

Skiathlon-Bewerbe am 7. Dezember und Staffel-Bewerbe am 8. Dezember tragen die Langläuferinnen und Langläufer in Lillehammer aus. Kommentator ist Toni Oberndorfer (ORF-TVthek am Samstag: Damen-Bewerb live von 10.55 bis 12.00 Uhr, Herren-Bewerb von 12.25 bis 14.10 Uhr).

Die Auftaktrennen im Bob- und Skeleton-Weltcup 2019/20 am 7. und 8. Dezember wurden von Park City nach Lake Placid verlegt. Kommentator ist Florian Prates (ORF-TVthek Skeleton Herren 1. Lauf live von 15.00 bis 16.10 Uhr, 2. Lauf von 16.30 bis 17.40 Uhr).

Östersund in Schweden ist von 28. November bis 8. Dezember die erste Station des Biathlon-Weltcups in dieser Saison. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Details unter presse.ORF.at.

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 6. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

