Toto: Doppeljackpot – 125.000 Euro warten im 13er-Topf

Knapp 90.000 Euro im Torwette Pot und 127.000 im Hattrick Jackpot

Wien (OTS) - Am Wochenende wartet wieder mal eine fette Toto Runde. Denn da es in der Runde 49A abermals keinen Dreizehner gegeben hat, wurde aus der Garantie 13er-Jackpot-Kombination nun ein Doppeljackpot, und somit geht es in der nächsten Runde um etwa 125.000 Euro.

Dazu kommt, da es auch neuerlich keine fünf richtigen Ergebnisse gegeben hat, der Mega-Jackpot in der Torwette mit rund 90.000 Euro. Und dann wartet natürlich auch noch der Hattrick Jackpot, der mit rund 127.000 Euro gefüllt ist.

Sollten also Solo-Dreizehner und Solo-Torwette auf einem Wettschein gelingen und damit auch der Hattrick Topf geleert werden, so würden damit etwa 340.000 Euro auf das Gewinnkonto wandern.

Ganz ohne Gewinne ging es natürlich auch in der Runde 49A nicht: So erzielten etwa zehn Spielteilnehmer (drei aus OÖ, zwei aus Vorarlberg, je einer aus NÖ, Tirol und Salzburg sowie zwei über die Spieleseite win2day) einen Zwölfer und gewannen je rund 570 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 49B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 49A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 110.511,93 – 125.000 warten 10 Zwölfer zu je EUR 567,60 135 Elfer zu je EUR 9,30 833 Zehner zu je EUR 3,00 354 5er Bonus zu je EUR 2,90

Der richtige Tipp: 1 2 1 1 1 / 1 1 1 2 1 X E1 2 2 2 1 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 84.285,60 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.219,01 Torwette 3. Rang: 9 zu je EUR 169,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 126.851,30

Torwette-Resultate: 2:1 0:2 1:0 +:1 +:0

