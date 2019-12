Wechsel in der FALSTAFF Geschäftsführung

Ronald Tomandl kommt von Styria zu FALSTAFF, Michaela Cholewa wechselt zu LIVING

Wien (OTS) - Österreichs größter Gourmet-Verlag FALSTAFF baut seine Führungsspitze um: Ronald Tomandl, MSc., bis dato Mitglied in der Geschäftsführung der Styria Graz und verantwortlich für das erfolgreiche Magazin SPORTaktiv, wird in Zukunft gemeinsam mit Mag. Elisabeth Kamper die Geschäfte des FALSTAFF Verlags in Österreich, Deutschland und der Schweiz leiten. Er wird für den Verkaufs- und Vertriebsbereich zuständig sein und die Internationalisierung und Digitalisierung vorantreiben. Tomandl (32) löst in der FALSTAFF Geschäftsführung Mag. Michaela Cholewa ab, die in die neu gegründete Falstaff LIVING Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin wechselt. Mit LIVING Herausgeberin und geschäftsführender Gesellschafterin Angelika Rosam wird Mag. Michaela Cholewa das mittlerweile zum Kultmagazin in der heimischen Architektur-, Design- und Immobilienbranche anerkannte LIVING weiter forcieren und internationalisieren.

FALSTAFF Herausgeber Wolfgang Rosam: „Damit ist der Umbau an unserer Führungsspitze vorläufig abgeschlossen und ich freue mich sehr, dass wir nun mit voller Kraft die weitere Expansion vorantreiben können. Wir haben heuer mit knapp 100 Mitarbeitern einen Verlagsumsatz von mehr als 19 Millionen Euro erwirtschaftet und in allen drei Ländern (Ö, D, CH) gute Gewinne gemacht. Der Digitalisierung des Verlags gehört unsere ganze Aufmerksamkeit im nächsten Jahr, ebenso die Vorbereitung einer englischen Ausgabe für den skandinavischen und internationalen Markt.“

Steile Karriere

Tomandl legte bei TopTimes Medien bzw. dem SPORTaktiv Magazin der Styria Graz eine steile Karriere hin: 2009 begann der heute 32-Jährige als Key Account Manager, wurde 2016 Verkaufsleiter, stieg bereits ein Jahr später zum Brandmanager auf und war von Juli 2017 bis November 2019 Geschäftsführer des österreichweiten Sport-Magazins.

Der Wechsel vom Sport zum Genuss ist für Ronald Tomandl keine große Umstellung: „Da ich aus Ehrenhausen in der Südsteirischen Weinstraße komme, privat Wein sammle und gutes Essen liebe, habe ich einen starken Bezug zu den Themen. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, den FALSTAFF Verlag als Genuss-Magazin Nummer 1 auf dem deutschsprachigen Markt zu etablieren.“

