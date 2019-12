WK Wien: Weihnachtsgeschäft stabil angelaufen

Weihnachtsgeschäft im Handel lief gut an – Renner am 2. Adventwochenende: Elektrogeräte, Lederwaren und Sportartikel

Wien (OTS) - „Wir sind mit dem ersten Adventwochenende gut ins Weihnachtsgeschäft gestartet. Die Wiener Konsumentinnen und Konsumenten zeigten sich bereits zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts in Kauflaune“, so Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer (WK) Wien. Das gut angelaufene Weihnachtsgeschäft bestätigt auch die Prognose der KMU Forschung Austria: Die Wienerinnen und Wiener tendieren wieder zu einem etwas früheren Einkauf ihrer Weihnachtsgeschenke. Am zweiten Adventwochenende besonders gefragt sind Elektrogeräte (speziell TV-Geräte und hochpreisige Smartphones), Lederwaren und Sportartikel.

Die Bilanz der bisherigen Adventzeit stimmt optimistisch. „Heuer wurde am ersten Einkaufssamstag nicht nur geschaut, sondern auch gekauft,“ so Trefelik. Die Unternehmer in den Wiener Einkaufsstraßen zeigen sich mehrheitlich zufrieden über den Kundenstrom der ersten Adventwoche. „Wir hoffen, dass dieser Trend bis zum Jahresende anhält.“

Das Wetter trägt auch zur Stimmung bei: „Mit den winterlichen Temperaturen kommt gute Stimmung auf, ob zum Geschenke kaufen oder für einen Punsch am Christlkindlmarkt.“ Ein Wermutstropfen sei allerdings, dass der traditionell verkaufsstarke 8. Dezember heuer auf einen Sonntag fällt.

Die Renner am 2. Adventwochenende laut Händlerbefragung:

Elektrofachhandel: Es gibt eine verstärkte Nachfrage nach Großgeräten mit Bildschirmgrößen von 65 Zoll (das sind 165 cm) und darüber. Bemerkenswert gut läuft auch wieder das Handygeschäft, wobei hier der Trend in Richtung teurerer Modelle geht.

Lederwaren: Kleinlederwaren, etwa Geldbörsen in verschiedenen Farbtönen, Etuis, aber auch bunte Damenhandtaschen.

Sportartikelhandel: Hier punkten aufgrund der anlaufenden Wintersaison Ski-Bekleidung und Zubehör.

Zoofachhandel: Leuchthalsbänder und Anhänger für Spaziergänge in der Dunkelheit werden gerne gekauft.

Leuchthalsbänder und Anhänger für Spaziergänge in der Dunkelheit werden gerne gekauft. Blumen & Dekoration: Viele stimmen sich auf Weihnachten mit festlicher Dekoration in den eigenen vier Wänden ein. Der klassische Weihnachtsstern aus heimischem Anbau ist ein Renner. Trendfarben sind Apricot, Bordeaux, Cremeweiß und Lachs.

