14. Dezember 2019: „Advent im TierQuarTier Wien“

Vorweihnachtliches Fest für die ganze Familie im Tierheim der Stadt Wien

Wien (OTS) - Am 14. Dezember 2019 öffnet das TierQuarTier Wien seine Pforten und lädt von 13:00 bis 18:00 Uhr zum „Advent im TierQuarTier Wien“. Tierfreundinnen und Tierfreunde erwartet ein buntes Programm – von Expertinnen und Experten mit Informationen sowie Zubehör rund um Hund, Katze und Kleintier bis hin zu Punsch trinken für den guten Zweck.

13:30 bis 14:30 Uhr: Vorführung der Besuchs- und Therapiebegleithunde Arbeiter-Samariter-Bund Österreich – Gruppe Favoriten

Die speziell ausgebildeten Hundeteams zeigen, wie sie in Wiener Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen zum Einsatz kommen. Seit mehr als 12 Jahren sind die ehrenamtlichen Hundeführerinnen und Hundeführer für Menschen in der Stadt Wien unterwegs. Um 14:00, 16:00 und 17:00 Uhr gibt es bei Führungen in ausgewählte Bereiche die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Jene, die einem Vierbeiner des TierQuarTiers Wien ein neues Zuhause schenken möchten, finden um 15:00 und 15:30 Uhr bei der Vorstellung der Vergabehunde vielleicht ihren neuen Wegbegleiter.

Von 15:30 bis 16:30 Uhr sorgt Anita NIDDL Ritzl mit Live-Musik für Weihnachtsstimmung. Sie wird auch den Song „Verliabt“ präsentieren, welcher getextet sowie komponiert wurde von der 48er-Tandler-Band. In dem Musikvideo dazu findet die Tierfreundin Anita NIDDL Ritzl ihren vierbeinigen Wegbegleiter im TierQuarTier Wien. Link zum Musikvideo: https://bit.ly/31Bao4Z

Mehr als 8.200 Tiere auf schöne, neue Plätze vermittelt

Im TierQuarTier Wien, dem Tierheim der Stadt Wien, finden seit März 2015 auf einer Fläche von insgesamt 9.700 m² bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und hunderte Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause.

Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, gepflegt und so bald wie möglich an liebevolle Menschen vermittelt. Seit der Eröffnung haben bereits mehr als 8.200 Schützlinge aus dem TierQuarTier Wien neue Plätze gefunden.

Auf der Suche nach einem neuen Zuhause

So unterschiedlich die Schicksale der Tiere, die in das TierQuarTier Wien kommen, auch sind, sie alle haben einen gemeinsamen Wunsch – nach einem schönen, neuen Zuhause. Der Chihuahua Mischlingsrüde Snoopy (9) wurde freilaufend im sechsten Wiener Gemeindebezirk gefunden. Er ist sehr freundlich und wartet im TierQuarTier Wien auf seinen Menschen. Doro (9) und Thea (5) liefen ganz verloren im 21. Wiener Gemeindebezirk herum. Die beiden sehr menschenbezogenen Katzendamen sind auf der Suche nach einem gemeinsamen, neuen Zuhause. Die Meerschweinchen-Dame Sheila (2) wurde in einem Plastiksackerl im dritten Wiener Gemeindesbezirk gefunden. Sie hat sich im TierQuarTier Wien sehr gut von ihren Strapazen erholt und freut sich auf ein schönes, neues Plätzchen.

Weiterführende Informationen:

TierQuarTier Wien, Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien,

Telefon: +43 1 734 11 02 – 0, E-Mail: office @ tierquartier.at, www.tierquartier.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Annemarie Hurban

TierQuarTier Wien

Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien

Telefon: +43 1 734 11 02 – 118

E-Mail: a.hurban @ tierquartier.at

www.tierquartier.at