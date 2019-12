Huawei leitet gerichtliche Schritte gegen Entscheidung zu US-Subventionen ein

Ein Unternehmen wie Huawei auszuschließen, nur weil wir in China gegründet wurden – das löst keine einzige Cybersicherheitsherausforderung“, so Dr. Song Liuping, Chief Legal Officer von Huawei -

Wien (OTS) - Huawei hat Rechtsmittel gegen die Federal Communications Commission (FCC) eingelegt und das zuständige Gericht aufgefordert, eine rechtswidrige Anordnung der FCC vom 22. November aufzuheben. Die Anordnung verbietet es Netzbetreibern in den ländlichen Regionen der USA, den Universal Service Fund (USF) für den Erwerb von Huawei-Technologie zu nutzen.

In einer Petition, die beim United States Court of Appeals for the Fifth Circuit eingereicht wurde, bittet Huawei das Gericht, die Anordnung der FCC für rechtswidrig zu erklären, da sie Huawei nicht die erforderlichen, angemessenen Prozessschutzvorkehrungen gegen eine Einstufung von Huawei als angebliche nationale Sicherheitsbedrohung bietet. Huawei ist der Ansicht, dass die FCC es auch versäumt, ihre willkürlichen Feststellungen mit Beweisen oder fundierten Argumenten bzw. Analysen zu untermauern, was aus Sicht des Unternehmens gegen die Verfassung, den Administrative Procedure Act und andere Gesetze verstößt.

„Ein Unternehmen wie Huawei auszuschließen, nur weil wir in China gegründet wurden – das löst keine einzige Cybersicherheitsherausforderung“, so Dr. Song Liuping, Chief Legal Officer von Huawei , auf einer Pressekonferenz. Song sagte, dass sowohl der FCC-Vorsitzende Ajit Pai als auch andere FCC-Kommissionsmitglieder keine Beweise vorgelegt hätten, um ihre Behauptung zu untermauern, dass Huawei eine Sicherheitsbedrohung darstellen würde. Sie hätten zudem die Fakten und Einwände ignoriert, die von Huawei und regionalen Netzbetreibern erhoben wurden, nachdem die FCC im März 2018 zum ersten Mal den Vorschlag zum Ausschluss des Unternehmens gemacht hatte.

„Huawei hat 21 detaillierte Kommentare eingereicht, in denen wir erklärt haben, wie die Maßnahme Menschen und Unternehmen in abgelegenen Gebieten schaden wird. Die FCC ignorierte sie alle“, sagte er. „Netzbetreiber im ländlichen Amerika, die Kleinstädte in Montana, Kentucky und Farmen in Wyoming versorgen – sie entscheiden sich für eine Zusammenarbeit mit Huawei, weil sie die Qualität und Integrität unserer Technologie schätzen“, fügte Song hinzu. „Die FCC sollte die gemeinsamen Anstrengungen zur digitalen Vernetzung ländlicher Regionen in den USA nicht untergraben.“

Laut Glen Nager, Huaweis federführendem Anwalt für die Klage, hat die FCC einfach eine standardlose Regel angewandt, die nach eigenem Bekunden nur auf Huawei und ein anderes chinesisches Unternehmen abziele.

Zusätzlich sagte Nager, dass die von der FCC getroffene Entscheidung die „rechtliche Kompetenz“ der Behörde übersteigt, da die FCC nicht befugt sei, Urteile zur nationalen Sicherheit zu fällen oder die Verwendung von USF-Mitteln auf der Grundlage solcher Urteile einzuschränken. „Die Kommission verfügt in der Tat nicht über nationale Sicherheitsexpertise oder -vollmacht.“

Laut Nager fehlt der von der FCC getroffenen Einstufung von Huawei als angebliche Bedrohung der nationalen Sicherheit die rechtliche oder sachliche Unterfütterung. „Die Entscheidung basiert auf einem grundlegenden Missverständnis des chinesischen Rechts und auf unsicheren, unzuverlässigen und unzulässigen Anschuldigungen und Anspielungen – nicht auf Beweisen. Die Einstufung ist einfach ein Vorurteil der schlimmsten Art“, so Nager.

Karl Song, Vizepräsident des Huawei Corporate Communications Department, meinte, dass die FCC-Entscheidung den Breitbandausbaut im ländlichen Amerika bedrohe. Diese Regionen würden von der Ausrüstung von Huawei abhängen, weil andere Anbieter nicht bereit wären, an Orten tätig zu werden, die „zu abgelegen waren, oder wo das Gelände schwierig war, oder wo es einfach keine große Bevölkerung gab“. Er fügte hinzu, dass das Verbot und der folgende „rip-and-replace“-Vorschlag Hunderte Millionen Dollar kosten und sogar einige kleine Netzbetreiber in den Konkurs zwingen könnte.





Über Huawei

Huawei Technologies ( http://www.huawei.com ) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2018 einen Umsatz von 108,5 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt über 180.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich 100 Mitarbeiter/innen. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet.





Rückfragen & Kontakt:

Huawei Pressestelle

+43 664 883 48285

office @ allchannels.at