AVISO: 16.12., 10 Uhr, BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT fordert mehr Sichtbarkeit und bessere Rahmenbedingungen für den Nonprofit Sektor.

Wien (OTS) - Am Montag, 16.12. (10 Uhr, Presseclub Concordia), berichten Expert*innen des BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT, wo die größten Hürden für NPOs und freiwillige Helfer*innen hierzulande liegen. Die Kampagne #gemeinnützigbraucht... bringt auf den Punkt, was es braucht, um das vielfältige gemeinnützige Engagement in Österreich auch in Zukunft sicherzustellen.



Die Themen im Detail:

Zahlen, Daten und Fakten zum Beitrag des gemeinnützigen Sektors für das Gemeinwohl in Österreich

zum Beitrag des gemeinnützigen Sektors für das Gemeinwohl in Österreich Forderungen an die zukünftige Bundesregierung betreffend Sichtbarkeit und Rahmenbedingungen für gemeinnützige Organisationen und ihre freiwilligen Helfer*innen

betreffend Sichtbarkeit und Rahmenbedingungen für gemeinnützige Organisationen und ihre freiwilligen Helfer*innen Vorstellung der Ziele und Inhalte der neuen BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT-Kampagne #gemeinnützigbraucht...

Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Yvonne GIMPEL , Geschäftsführerin IG Kultur

, Geschäftsführerin Günther LUTSCHINGER , Geschäftsführer Fundraising Verband Austria

, Geschäftsführer Walter MARSCHITZ , Geschäftsführer Sozialwirtschaft Österreich

, Geschäftsführer Franz NEUNTEUFL , Geschäftsführer IGO – Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen

, Geschäftsführer Martin SCHENK , Vorsitzender Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) , stv. Direktor Diakonie Österreich



, Vorsitzender , stv. Direktor Manuela VOLLMANN, Vorsitzende arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich

Im BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT sind derzeit 18 Verbände und Netzwerke mit 1000+ Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Bildung, Soziale Wohlfahrt, Beschäftigung, Inklusion, Kultur, Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit zusammengeschlossen.

Pressekonferenz: BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT fordert mehr Sichtbarkeit und bessere Rahmenbedingungen für den Nonprofit Sektor.

Datum: 16.12.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

