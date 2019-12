Christbaum aus Niederösterreich für die Wiener Hofburg

Übergabe an Bundespräsident Van der Bellen durch LH Mikl-Leitner und Delegation aus Korneuburg

St. Pölten (OTS/NLK) - Eine rund fünf Meter hohe Nordmannstanne aus Korneuburg schmückt seit heute den Spiegelsaal in der Wiener Hofburg. Der Baum aus der Christbaumkultur von Leopold Fuhrmann wurde heute durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und eine von Bürgermeister Christian Gepp angeführte Delegation aus Korneuburg an Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Gattin Doris Schmidauer übergeben. Die Übergabe des Christbaums wurde von Kindern der Korneuburger Volksschulen I und II musikalisch gestaltet.

„Mit Stolz und Freude“ sei man heute zu Gast in der Hofburg, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner im Zuge der offizielle Übergabe des Christbaums. Der Baum sei ein Symbol dafür, „dass uns Tradition, Brauchtum und christliche Werte wichtig sind“, betonte sie. Darüber hinaus wolle man damit auch „die Wertschätzung gegenüber unseren Christbaumbauern“ ausdrücken: „Über eine Million Christbäume aus Niederösterreich werden Jahr für Jahr verkauft. Unsere Christbaumbauern stehen für Qualität und Nachhaltigkeit.“ Einen Dank richtete Mikl-Leitner auch an die Korneuburger Delegation mit Bürgermeister Gepp an der Spitze: „Korneuburg ist eine Vorzeige-Gemeinde in Niederösterreich, die es versteht, Tradition und Moderne zu verbinden“.

Bundespräsident Van der Bellen richtete ein herzliches Danke an die Landeshauptfrau, den Bürgermeister, die Vertreter der Stadt Korneuburg „und vor allem an die Kinder und Lehrerinnen der Volksschulen, die heute in die Hofburg gekommen sind“. Es sei „ein besonders schöner Baum“, freute er sich über die 23 Jahre alte Tanne, die ab sofort den Spiegelsaal der Hofburg ziert. Hinter einem derart prachtvollen Baum stehe „viel Know-how, Handwerk, Wissen und Liebe zum Baum“, würdigte auch er die Arbeit der Christbaumbauern.

Die Volksschulkinder wurden im Anschluss eingeladen, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, seiner Gattin und der Landeshauptfrau den Baum zu schmücken. Begleitet wurden die Kinder von den Direktorinnen Maria Wottawa und Andrea Zöchling sowie den Lehrerinnen Gabriele Sieler und Sonja Seif.

