ISS Facility Services Österreich ist “Best Recruiter”

ISS Facility Services Österreich ging beim Best-Recruiters-Ranking 2019/2020 in der Branche Facility-/Security-Services als Sieger hervor.

Wien (OTS) - ISS Österreich konnte im Rahmen der Best-Recruiters-Studie 2019/2020, der größten Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, erneut den ersten Platz in der Kategorie Facility-/Security-Services erreichen. Damit kann das Unternehmen seine Erfolgsserie fortsetzen, die ihm bereits sechsmal in Folge den Platz eins und ein Gold-Siegel für hervorragende Leistungen bei der Personalgewinnung eingebracht hat.

Mit den umfangreichen Ergebnissen und daraus abgeleiteten Empfehlungen für Arbeitgeber leistet die Studie einen wichtigen Beitrag, um die Qualität des Recruitings voranzutreiben. „Für uns ist die erneute Auszeichnung Bestätigung und Ansporn für die kommenden Jahre zugleich. Wir haben in den letzten Jahren gezielt an der laufenden Optimierung unserer Recruiting-Methoden gearbeitet, um die besten Talente für uns zu gewinnen. Auch künftig setzen wir alles daran, unsere Prozesse zu verbessern – so werden wir 2020 allen voran in unserem eigenen Jobcenter, aber auch im Online-Recruiting sowie in den Bereichen Aus- und Weiterbildung wichtige Impulse setzen“, kommentiert Brigitte Virag-Zvetolec, Head of People & Culture von ISS Österreich, das positive Ergebnis.

Bei der Best-Recruiters-Studie wird jährlich die Recruiting-Qualität von rund 1.300 Top-Arbeitgebern in Österreich, Deutschland und der Schweiz aus Bewerbersicht untersucht. In der diesjährigen Studie wurden die 500 mitarbeiter- und umsatzstärksten Unternehmen in Österreich anhand von rund 240 wissenschaftlichen Kriterien hinsichtlich der Employer Branding-Aktivitäten und Recruiting-Qualität analysiert und bewertet. So werden unter anderem Personalgewinnungsaktivitäten in den sozialen Netzwerken, Online-Stellenanzeigen, Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern sowie Feedback-Verhalten beurteilt.

