Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag warten 2,5 Mio. Euro

Solo-Joker mit 203.500 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gab es am vergangenen Mittwoch keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“, und damit geht es am zweiten Adventsonntag um einen Doppeljackpot. Im Sechser-Gewinntopf werden dann rund 2,5 Millionen Euro liegen.

Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge gab es einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich war es, der dabei per Quicktipp zu einem sechsstelligen Gewinn kam. Fast 111.000 Euro war dieser Tipp wert, den der Computer als sechsten und damit letzten Tipp auf die Quittung setzte.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, worüber sich die 43 Fünfer freuten, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn in der Steiermark. Für sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl erhält der Steirer rund 203.500 Euro.

TopTipp

Und bei TopTipp schließlich gewannen ein Kärntner und ein Niederösterreicher jeweils 3.500 Euro. Sie spielten einen 4er-Tipp, und alle vier gesetzten Zahlen waren untern den sechs gezogenen Lotto Zahlen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.558.099,36 – 2,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu je EUR 110.842,70 84 Fünfer zu je EUR 1.439,50 193 Vierer+ZZ zu je EUR 187,90 4.131 Vierer zu je EUR 48,70 5.014 Dreier+ZZ zu je EUR 18,00 70.283 Dreier zu je EUR 5,10 195.965 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 02 07 09 32 36 43 Zusatzzahl: 31

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 6.835,10 2.088 Vierer zu je EUR 23,80 36.105 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 15 22 31 32 34 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019

1 Joker EUR 203.503,10 8 mal EUR 8.800,00 82 mal EUR 880,00 937 mal EUR 88,00 9.844 mal EUR 8,00 102.568 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 0 1 2 8 7

