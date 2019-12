ORF-Premiere für „Der Irland-Krimi: Die Toten von Glenmore Abbey“ am 6. Dezember in ORF 2

Neuer Krimi mit Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch als Kriminalpsychologin

Wien (OTS) - Spannendes aus dem hohen Norden! Die malerische Hafenstadt Galway ist Schauplatz des neuen „Irland-Krimis“:

Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch („Bad Banks“) spielt eine aus dem Dienst ausgeschiedene Polizeipsychologin, die nach zehn Jahren der Ungewissheit endlich Klarheit über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes bekommen könnte, als in einem Klostergarten mehrere verscharrte Skelette gefunden werden. Doch niemand bei der Kripo will ihr Glauben schenken. Daraufhin beginnt sie in der ORF-Premiere von „Der Irland-Krimi: Die Toten von Glenmore Abbey“ am Freitag, dem 6. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 selbst mit den Ermittlungen. Neben Nosbusch sind u. a. Declan Colon, Mercedes Müller, Rafael Gareisen, Vincent Walsh, Tatja Seibt und Conor Delaney Teil des deutsch-irischen Casts. Regie führte Züli Aladag, nach einem Drehbuch von Christian Schiller und Marianne Wendt. ORF 2 zeigt am Freitag, dem 13. Dezember, um 20.15 Uhr mit „Der Irland-Krimi: Mädchenjäger“ eine weitere Folge.

Mehr zum Inhalt

Die deutschstämmige Psychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) lebt seit ihrem Studium in Galway, die Liebe zu Liam Blake (Barry O’Connor), einem Kriminalkommissar, hat sie in Irland gehalten. Cathrin spezialisierte sich auf Kriminalpsychologie und arbeitete zusammen mit ihrem Mann bei der Polizei in Galway – bis Liam vor zehn Jahren plötzlich spurlos verschwand. Cathrin verlor den Boden unter den Füßen, es bedurfte ihrer ganzen Kraft, aus dieser Krise herauszufinden. Heute hat sie die Vergangenheit hinter sich gelassen. Sie lebt mit ihrem Sohn Paul (Rafael Gareisen) zusammen und arbeitet als Psychologin. Ihre Arbeit bei der Polizei hat sie allerdings aufgegeben. Als eines Tages auf dem Gelände eines ehemaligen „Magdalenenheims“ der katholischen Glenmore Abbey die verscharrten Skelette von Kleinkindern und eines erwachsenen Mannes gefunden werden, ist sich Cathrin sicher, dass es sich um Liam handelt. Außer bei Callum O’Connor (Vincent Walsh), einem ehemaligen Kollegen und Freund Liams, trifft Cathrin mit ihrer Ahnung jedoch auf taube Ohren. Vor allem Superintendent Kelly (Declan Conlon) verhält sich unerklärlich abweisend. Doch Cathrin lässt nicht locker, sie muss erfahren, was mit Liam passiert ist – auch wenn sie sich selbst in höchste Gefahr bringt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at