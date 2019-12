„Nikolodecke“ bei „Was gibt es Neues?“ am 6. Dezember in ORF 1

Mit Niavarani, Straßer, Kristan, Seidl und Gernot

Wien (OTS) - Der Nikolo kommt zu den braven Kindern, aber auch zum „Was gibt es Neues?“-Rateteam in einer neuen Ausgabe am Freitag, dem 6. Dezember 2019, um 22.15 Uhr in ORF 1. Über kuriose Begriffe wie etwa die „Nikolodecke“ zerbrechen sich diesmal Michael Niavarani, Katharina Straßer, Alex Kristan, Gery Seidl und Viktor Gernot die Köpfe. Die Promifrage stellen, passend zum Sendungsthema, der Heilige Nikolo und der Krampus sogar höchstpersönlich – oder sind es doch nur Kaiser Robert Heinrich I. und sein braver Seyffenstein? Sie wollen wissen, was ein „Thronklopfer“ ist.

Die nächste Audienz bei „Wir sind Kaiser“ gibt es am Freitag, dem 20. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit unter anderem Vea Kaiser und Alex Kumptner.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

