Unabhängige Befragung kürt Zurich zum besten Haushaltsversicherer

Wien (OTS) - Eine Kundenbefragung des unabhängigen Marktforschungsinstituts ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucherstudien weist die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft als besten Haushaltsversicherer aus.

Im Bereich der Haushalts-Versicherung sind derzeit die Angebote aus dem Hause Zurich die besten: Das bestätigt eine aktuelle Kundenbefragung von ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucherstudien. Im Rahmen der Online-Umfrage wurden 14 Haushaltsversicherer in sieben Kategorien bewertet. Zurich erreichte das beste Ergebnis und ging als Sieger hervor.

Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes von Zurich und verantwortlich für Produktentwicklung und Underwriting: „Äußerst zufrieden stimmt mich, dass wir nicht nur als Versicherer mit preiswerten und leistbaren Prämien, sondern auch als Unternehmen mit dem besten Kunden-, Beratungs- und Schadenservice wahrgenommen werden. Unsere mitreißende, unkomplizierte und treffsichere Vorgehensweise bei der Wahrnehmung der Interessen und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden ist hauptverantwortlich für dieses überwältigende Ergebnis. Über das geäußerte Vertrauen freuen wir uns wirklich sehr und sehen diese Auszeichnung als zusätzliche Motivation, unsere Produkte, Prozesse und Services noch besser und einfacher zu gestalten.“

Bewertung des Angebots in sieben Kategorien

ÖGVS erhob in einer Kundenbefragung Erfahrungen mit Haushaltsversicherungen. Es wurden 1.415 Bewertungen abgegeben. Untersucht wurden die Kategorien Kundenvertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Tarife, Transparenz, Kundenservice, Beratung und Schadensregulierung. Die Befragung fand zwischen August und November 2019 statt.

Informationen zur Studie sind unter https://www.qualitaetstest.at/ abrufbar.

Bildmaterial finden Sie hier.

