Kälte: Warmer Ort und warmes Essen für Menschen in Not

S`Häferl: „1000 kg Zwiebel geschält und 7 Liter Tränen vergossen“. Armutsbetroffene finden warmes Essen, Ort sich zu treffen und ein bisschen zu Hause zu fühlen.

Wien (OTS) - Die Nachfrage nach einem warmen Platz und einem warmen Essen ist groß, berichtet die Diakonie aus ihrer sozialen Einrichtung ´s Häferl in Wien. Die Kälte lässt den Andrang von Menschen in Not auf einen warmen Ort und ein warmes Essen ansteigen.

„Soziale Notstellen und ein warmer Ort sind in solchen Situationen für Armutsbetroffene eine existentielle Frage", so Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich. Diese Hilfen werden mehr denn je gebraucht.

1000 kg Zwiebel geschält und 7 Liter Tränen vergossen

SchülerInnen, PensionistInnen und Studierende, sozial kochende Bürogemeinschaften, liebe Freunde und auch so mancher Gast - haben im letzten Jahr 1400 kg Erdäpfel und 1000 kg Zwiebel geschält (und 7 Liter Tränen vergossen), Hunderte Kilogramm Teigwaren wurden verkocht, ebenso Reis, Fleisch, Fisolen, Bohnen und Tomaten. "Insgesamt ergaben diese Zutaten 40.000 Menüs", berichtet die Häferl-Leiterin Elisabeth Guttmann.

220 Menschen pro Tag werden im Häferl mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise versorgt, finden einen Ort sich zu treffen und ein bisschen zu Hause zu fühlen. 's Häferl ist an vier Tagen in der Woche für alle Menschen geöffnet. "An diesen Tagen bieten wir jedem Gast gratis Essen an. Wir verteilen bei Bedarf Kleidung und bieten Raum für soziale Kommunikation und Beratung", erzählt die Köchin, Elisabeth Guttmann. „Wir sind keine Ausspeisung, wir servieren unseren Gästen das Essen, der Unterschied ist uns wichtig!"

Mithelfen immer willkommen

Geld- und Lebensmittelspenden werden dringend gebraucht. Laufend gebraucht werden: Öl, Mehl, Teigwaren, Kartoffeln, Reis, Kaffee, Zucker, Salz, Haltbarmilch und Tee.

Auch „sich selbst spenden" und für die Gäste kochen ist eine Möglichkeit zu helfen. Kontakt direkt im Häferl

Die Diakonie bittet um Spenden gegen die Kälte

Spendenkennwort: „Wärme schenken“

AT07 2011 1800 8048 8500

Video aus dem Häferl

Wenn Sie die Atmosphäre im Häferl spüren möchten, klicken Sie ins Diakonie-Video rein

