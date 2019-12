5. Bezirk: „Gun Street Girls“ spielen Lieder von Waits

Wien (OTS/RK) - Der amerikanische Sänger, Komponist und Darsteller Tom Waits kam am 7. Dezember 1949 in Kalifornien zur Welt. Das ist der Grund für den „Tribute-Abend“ am Freitag, 6. Dezember, ab 19.30 Uhr, im Lokal „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117), den der Wiener Musikfachmann Robert Fischer in Kooperation mit dem Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ ausrichtet. Fischer hat das Konzept für diese Veranstaltung erstellt und moderiert die „Hommage an einen großen Sänger“. Bei der Zusammenkunft werden interessante Gespräche über das Schaffen des Tom Waits geführt und obendrein widmet sich die Combo „The Gun Street Girls“ (Gernot Feldner und Freunde) dem Liedgut des „Meisters“. Einlass: 19.00 Uhr. Karten: 15 Euro (Abendkasse: ab 19.00 Uhr). Info: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius“), E-Mail office@aktionsradius.at.

Das Quintett „The Gun Street Girls“ besteht aus den Herren Gernot Feldner (Akustik-Gitarre, Gesang), Daniel Klemmer (Percussion), Franz Haselsteiner (Akkordeon), Wolfgang Schöbitz (Kontrabass) plus Andi Sagmeister (E-Gitarre). Karten im Vorverkauf kosten 13 Euro, Reservierungen per E-Mail: biograph71@hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

US-Musiker Tom Waits (ANTI Records): www.tomwaits.com/

Kapelle „The Gun Street Girls“: www.facebook.com/gunstreetgirls/

Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Lokal „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Kultur-Termine im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

