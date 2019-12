AVISO Podiumsdiskussion: Development Lost in Contradiction?

Warum Entwicklung kohärente Politik braucht

Wien (OTS) - Eine engagierte Entwicklungspolitik kann einen wichtigen Beitrag leisten, um Millionen von Menschen neue Perspektiven zu bieten und die Welt ein Stück gerechter zu machen. Entwicklungspolitik steht aber immer öfter im Spannungsfeld zu anderen Politikbereichen wie beispielsweise der Agrar-, Handels-, oder Steuerpolitik.

Welche sozialen und wirtschaftlichen Nachteile bringen widersprüchliche Politiken für Menschen in Entwicklungsländern mit sich? Wie sollen politisch Verantwortliche damit umgehen? Wie können PolitikerInnen sicherstellen, dass Ziele der Entwicklungspolitik nicht von anderen Politikfeldern untergraben werden? Wie können neue Strukturen für eine globale nachhaltige Entwicklung, die eine kohärente Politik zu Gunsten einer effizienten Entwicklungspolitik sicherstellt, in der Praxis aussehen?

Diese Fragen diskutiert ein hochrangig besetztes internationales Podium in einer von der AG Globale Verantwortung und dem Parlamentarischen Nord-Süd Dialog organisierten Veranstaltung unter dem Titel „Development lost in contradiction?“. Am Podium:

Heinz Habertheuer , Leiter Programme und Projekte International, ADA - Austrian Development Agency

, Leiter Programme und Projekte International, ADA - Austrian Development Agency Ernesto Soria Morales , Senior Policy Analyst, OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

, Senior Policy Analyst, OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development Norbert Probst , Referent für Politikkohärenz in der Generaldirektion für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung DG DEVCO, Europäische Kommission

, Referent für Politikkohärenz in der Generaldirektion für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung DG DEVCO, Europäische Kommission Saara-Sofia Sirén , Abgeordnete des Parlaments, Finnland

, Abgeordnete des Parlaments, Finnland Brenda Tambatamba, Abgeordnete des Parlaments, Sambia





Zeit: Dienstag, 10. Dezember 2019, 19:00 bis 20:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Veranstaltung in englischer Sprache

Weitere Details unter: http://bit.ly/2ryJYVs









Url: https://www.globaleverantwortung.at/panel-discussion-development-lost-in-contradiction-the-potentials-of-policy-coherence-for-the-south-and-north

