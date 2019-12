Tolle Aktion: Skischnuppern für 380 Wiener Kinder

Wiens größter Allround-Sportverband, der ASKÖ-WAT Landesdachverband Wien, setzt die im Vorjahr begonnene Aktion auch heuer fort.

Wien (OTS) - Wiener Kinder im Alter von 10–14 Jahren sollen für den Skisport begeistert werden. In einer Kooperation mit dem Tourismusverband Obertauern, dem Autobusunternehmen Blaguss, dem ECHO Medienhaus und mit Unterstützung der Bildungsdirektion Wien verbringen 100 Kinder kostenlos und weitere 280 Kinder zu einem stark geförderten Betrag Skischnuppertage (all inclusive) in Obertauern.

Die Aktion findet in 2 Gruppen statt, die erste Gruppe ist in der Woche vom 2.–6.Dezember und die zweite Gruppe vom 9.–13. Dezember in Obertauern.

All inclusive bedeutet: Hin- und Rückreise mit Blaguss-Bussen, Vollpension, professionelle SkilehrerInnen, Skipässe, die notwendige Ausrüstung leihweise.



Die Kinder, die kostenlos teilnehmen, wurden bei einem vom ASKÖ WAT organisierten Schulsporttag ausgelost. In den Genuss der geförderten Aktion kommen SchülerInnen, die an der story.one Challenge mit einer selbst verfassten Geschichte zum Thema Wintersport (www.story.one) ihr Interesse zur Teilnahme angemeldet haben. Auch hier entschied das Los.

Das Ziel von ASKÖ WAT Wien und seinen Partnern ist es, möglichst vielen Wiener Kindern das Skilaufen näher zu bringen, mit schönen gemeinsamen Erlebnissen im Schnee die Freuden dieser wunderschönen Sportart kennen lernen und bei der Gelegenheit auch etwas über den sorgsamen Umgang mit der Umwelt erfahren.

