Zertifikatslehrgang Suchmaschinenmarketing ab März 2020 wieder an der FH Salzburg

Salzburg/Puch (OTS) - Ab März 2020 gibt es an der FH Salzburg zum bereits vierten Mal die Möglichkeit, sich zur/zum Suchmaschinenmarketing-Expertin/Experten ausbilden zu lassen. Der zweisemestrige Zertifikatslehrgang, der in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Salzburg und Oliver Hauser entwickelt wurde, findet berufsbegleitend an insgesamt 30 Ausbildungstagen (Freitag und Samstag) statt. Neben der kompakten Abhaltung sind außerdem die enge Zusammenarbeit mit Google sowie die Auswahl von Top Speakern aus der SEO-Branche zentrale Merkmale des Lehrgangs.

Weiterbildung als Schlüssel zum Erfolg im Online-Marketing

Für diejenigen, die in den Bereichen technische SEO (Search Engine Optimization – Suchmaschinenoptimierung), Conversion-Optimierung, Content-Marketing oder Google Ads bereits erste Erfahrungen gesammelt haben, ist der Zertifikatslehrgang an der FH Salzburg genau das Richtige. Das breite Feld des Suchmaschinenmarketings wird hier systematisch aufgerollt und bis in die Tiefe dargestellt.

Die Resonanz auf die Inhalte und auch den Aufbau des Zertifizierungslehrgangs ist sowohl seitens MitbegründerInnen Michael Mrazek, Spartenobmanns der Fachgruppe Werbung der WKS, Oliver Hauser GetonTop, sowie Dr. Mario Jooss, wissenschaftlicher Leiter des Lehrgangs und auch der TeilnehmerInnen der Lehrgänge, überaus positiv. „Praxisnah, schneller Lernerfolg und berufsbegleitend“, fasst Mario Jooss die Vorteile zusammen.



ExpertInnen für den digitalen Wandel

Digital Expert richtet sich an alle, die in der Werbe- und Marketingbranche, gleich ob in einer Agentur oder in einem Unternehmen, erfolgreich sein und bleiben möchten. Hier lehren erfahrene und erfolgreiche PraktikerInnen nach dem Motto „Lernen von den Besten“. Die bisherigen LehrgangsteilnehmerInnen zeigen sich von der effizienten Umsetzbarkeit der Lehrinhalte im Berufsalltag überzeugt.

Der neue Lehrgang startet im März 2020. Alle Informationen zu den Inhalten unter: www.digitalexpert.at; Anmeldung über die Website der FH Salzburg: www.fh-salzburg.ac.at

Die FH Salzburg – praxisnah, forschungsstark und chancenreich – bietet ihren 3.000 Studierenden in den Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie Gesundheitswissenschaften beste akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Mit dem Fokus auf Innovation in Forschung und Lehre sowie der internationalen Orientierung wird die FH Salzburg zur Initiatorin zukunftsfähiger Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft; insbesondere in den dynamischen Themenfeldern Technik, Gesundheit und Medien. Mehr auf www.fh-salzburg.ac.at



Rückfragen & Kontakt:

Weitere Fragen?

FH Salzburg –Tourismusforschung

Martina Hinterstoisser, Tel. 050/22 11-1368; Mail: martina.hinterstoisser @ fh-salzburg.ac.at



FH Salzburg – Hochschulkommunikation & Marketing

Sigi Kämmerer, Tel. 0676/847795502; Mail: medien @ fh-salzburg.ac.at