Gold für Österreichische Lotterien als „Best Recruiter“

Wien (OTS) - Die Österreichischen Lotterien gingen heuer bei Best Recruiters, der größten Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, als österreichischer Sieger in der Kategorie Dienstleistung hervor. Sie wurden dafür zum vierten Mal in Folge mit dem Gold-Siegel für hervorragende Leistungen bei der Personalgewinnung ausgezeichnet. Im Gesamtranking machte das Unternehmen einen Platz gut und erreichte den hervorragenden 7. Platz.

Gute Recruiting-Arbeit macht sich bezahlt: Auch heuer wurde das Human Resources Team von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien mit Top-Platzierungen für ihre Qualität und Leistungen rund um die Personalsuche neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belohnt.

In der Branche Dienstleistung wird dem Recruiting-Team eine ganz besondere Ehre zu Teil: Dank ausgezeichneter Arbeit erreicht die Österreichische Lotterien GesmbH zum vierten Mal in Folge den sensationellen 1. Platz, gefolgt von der Casinos Austria AG auf Platz 2.

Aber auch auf das branchenweite Gesamtranking kann das Recruiting-Team mit Stolz blicken: Die Österreichische Lotterien brillieren in dieser Wertung mit dem hervorragenden 7. Platz und verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr in der Top 10 Wertung um einen Platz. Bei der feierlichen Preisverleihung am 3. Dezember im Lorely-Saal in Wien wurden die Awards vergeben.

Die Best-Recruiters-Studie überprüft jährlich die Recruiting-Qualität von über 500 mitarbeiter- und umsatzstärksten Arbeitgebern in Österreich. Als Grundlage dafür werden rund 240 wissenschaftliche Kriterien herangezogen, die in 4 Erhebungssäulen „Online-Recruiting-Präsenz“, „Online-Stellenanzeigen-Analyse“, „BewerberInnen-Umgang“ und „BewerberInnen-Feedback“ zusammengefasst werden.

Das Recruiting-Team ist stolz auf diese Auszeichnung und freut sich über die großartigen Platzierungen und die Wertschätzung ihrer Arbeit rund um den Bewerberprozess. Recruiting bedeutet eine große Verantwortung und diese nimmt das Team gemeinsam mit den Führungskräften und Fachbereichen sehr ernst.

„Das Gold-Siegel in der Branche Dienstleistung zu erhalten, bestätigt uns, dass unser hoher Qualitätsanspruch im Recruiting-Prozess auch nach außen wahrgenommen wird“, sagt Human Resources Leiterin Naida Karabeg. Basierend auf den Studienergebnissen und allgemeinen Trends im Recruiting wurden kontinuierlich Verbesserungspotenziale analysiert und gezielte Maßnahmen gesetzt: So lag diesmal ein Schwerpunkt auf der Optimierung des zielgruppengerechten Recruiting-Prozesses, die zeitnahe und transparente Kommunikation mit den Bewerberinnen und Bewerbern wurde gesteigert und die digitale Candidate Journey verbessert.

Foto: http://bit.ly/Best-Recruiters-Gold-Siegel

