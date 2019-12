Premiere: Drei startet Zusammenarbeit mit Amazon Music.

Unbegrenzter Zugang zu über 50 Mio Songs, werbefrei.

30 Tage gratis, danach um nur 7,99 Euro/ Monat, monatlich kündbar.

Ohne Datenverbrauch streamen.*

Amazon Echo in Kombi mit Amazon Music Unlimited zum Spezialpreis.

Mehr auf www.drei.at/amazon-music

Am 5. Dezember 2019 erweitert Drei seinen Musikfokus und startet eine Kooperation mit Amazon Music. Das günstige Streamingangebot inkludiert den Zugriff auf über 50 Millionen Songs, die Drei Kunden ohne Werbung hören können. Ein großer Vorteil bei einer Anmeldung von Amazon Music Unlimited auf www.drei.at/amazon-music: Das Streamen ist österreichweit und innerhalb der EU ohne Datenverbrauch inkludiert.*

Drei CCO Rudolf Schrefl: „Seit unserem Start sind wir Vorreiter beim mobilen Entertainment in Österreich. Durch die gute Partnerschaft mit Amazon ist es uns gemeinsam gelungen, ein Musikpaket der Extraklasse zu schnüren: Mit Amazon Music Unlimited bekommen alle unsere Kunden nicht nur das vielfältigste Musikstreaming-Service, sondern sie können mit der integrierten Amazon Alexa Funktion auch in die Welt der Sprachsteuerung eintauchen. Dazu gibt’s speziell für den Musikgenuss zu Hause auch den Amazon Echo Lautsprecher der neuesten Generation zum Sonderpreis.“

Die Vorteile von Amazon Music Unlimited auf einen Blick:

- Über 50 Millionen Songs unbegrenzt und ohne Werbung.

- 30 Tage gratis, danach nur 7,99 €/ Monat.

- Monatlich kündbar.

- Streaming ohne Datenverbrauch innerhalb Österreich und der EU*.

- Jederzeit Songs downloaden und offline hören in der Amazon Music App.

- Tausende Radiosender und von Musikexperten erstellte Playlisten

- Spannende Hörspiele für Jung und Alt.

- Bezahlung über die Drei Rechnung.

Drei macht’s einfach: Sprachsteuerung immer und überall.

Kunden müssen nicht mehr von der Couch aufstehen, sondern sagen einfach, was sie hören wollen und schon läuft die gewünschte Musik. Die Lösung heißt Alexa, der Sprachdienst funktioniert über die Amazon Music App am Smartphone und auf allen Alexa-kompatiblen Geräten.

Für einen noch größeren Musikgenuss bietet Drei in Kombination mit der Amazon Music Unlimited-Mitgliedschaft den Amazon Echo (3. Generation) in Anthrazit zum Spezialpreis von nur 79,90 statt 99,90 Euro in jedem Drei Shop. Amazon Echo kann mit Alexa per Sprache gesteuert werden und verleiht der Musik den perfekten Klang, durch puren 360-Grad-Klang mit dynamischen Bässen und klaren Höhen. Zum Start von Amazon Music Unlimited ist die Mehrzahl der Drei Shops mit Demo-Stationen ausgestattet.

*Für das Musik-Streaming im Netz von Drei wird österreichweit weder Datenvolumen abgezogen, noch Datenverbrauch verrechnet. Ist das Datenvolumen im Tarif verbraucht, richtet sich die Nutzung sowie anfallende Einzelpreise jeweils nach dem Tarif. Von dem im Tarif inkludierten Datenvolumen können Kunden die im Tarif genannte maximale Menge (EU Datenroaming Limit) auch EU-weit nutzen. Bei darüberhinausgehender Nutzung oder einer überwiegenden Nutzung in den andere EU Ländern entstehen Kosten gemäß der gesetzlichen Regelung. Details www.drei.at/roaming4.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Über Amazon Music

Amazon Music definiert das Musikhören neu und bietet seinen Mitgliedern Millionen von Songs, tausende kuratierte Playlists und Radiosender, exklusive Amazon Original-Hörspiele und alle Pflichtspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live – ganz einfach per Sprachsteuerung und ohne Werbeunterbrechungen. Prime-Mitglieder erhalten mit Amazon Music Zugriff auf mehr als 2 Millionen Songs – werbefrei und ohne Zusatzkosten. Amazon Music Unlimited enthält mehr als 50 Millionen Songs sowie die aktuellsten Neuerscheinungen und ist ab 3,99€ / Monat erhältlich. Amazon Music HD bietet On-Demand-Audio in Premium-Qualität und Zugang zu mehr als 50 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen von Tracks in Ultra HD. Über Echo-Geräte ist zudem eine werbeunterstützte Auswahl an Playlists und Radiosender über Amazon Music frei zugänglich. Zudem sind alle Fußball-Inhalte kostenlos verfügbar, es wird lediglich ein Amazon-Account benötigt. Amazon Music ist online und offline auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigen Geräten wie beispielsweise FireTV verfügbar. Musik, Hörspiele und Spitzen-Fußball zu genießen war noch nie so intuitiv und einfach. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.amazon.de/AmazonMusic oder in der Amazon Music App.

