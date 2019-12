Cargill investiert 113 Millionen USD in den Ausbau seiner Standorte an der Elfenbeinküste und in Ghana; 13,2 Millionen USD gehen an Programme zur Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Cargill investiert mehr als 113 Millionen USD in den Ausbau seiner Kakaoverarbeitungsstandorte in Yopougon, Elfenbeinküste, und Tema, Ghana.

Cargill-Investitionen schaffen mehr Arbeitsplätze, erhöhen die Sicherheit und das Wohlergehen landwirtschaftlicher Familien und die Transparenz der Lieferkette für Kunden

Eine Investition in Höhe von 100 Millionen USD wird die Produktionskapazität in Yopougon um 50 % erhöhen, 85 lokale Vollzeitstellen und Hunderte von indirekten Arbeitsplätzen schaffen, während eine Investition in Höhen von 13 Millionen USD die Kapazität am Standort Tema in Ghana um 20 Prozent erhöht. Ein beträchtlicher Teil der zusätzlichen Kapazität unserer Kakaoverarbeitungsanlage in Yopougon wird vollständig für die Herstellung der reichen braunen Gerkens®-Kakaopulver verwendet, um der Kundennachfrage gerecht zu werden.

Gleichzeitig investiert Cargill in den nächsten drei Jahren 12,3 Millionen USD in den Ausbau der Programme zur Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit in den beiden Ländern. Dies ist eine Kombination aus Investitionen von 7,7 Millionen USD in die Elfenbeinküste und 3,4 Millionen USD in Ghana für Programme, die die Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern und Familien in Kakaoanbaugebieten verbessern und eine transparentere, rückverfolgbare Kakaolieferkette für Kunden und Verbraucher ermöglichen.

Lionel Soulard, Managing Director bei Cargill West-Africa, erklärte den Ausbau wie folgt: "Wir möchten einen Großteil unserer Vermahlungsaktivitäten in die Herkunftsländer verlagern, um den Aufbau einer breiteren, lokalen Agrar- und Ernährungswirtschaft zu unterstützen. Wir arbeiten direkt mit beiden Regierungen und anderen wichtigen Stakeholdern zusammen und wir setzen uns für Wirtschaftswachstum, den Aufbau nachhaltiger lokaler Unternehmen und die Diversifizierung der Einkommensquellen für die Kakaoanbaugemeinden ein."

Investitionen in lokale Gemeinden und Nachhaltigkeit

Die Investitionen in Nachhaltigkeit und Lieferkette in den beiden Ländern finden als Teil des Cargill Cocoa Promise statt: das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kakaobauern und ihren Gemeinden. Diese Projekte konzentrieren sich auf die Schaffung stärkerer, widerstandsfähiger Kakaoanbaugemeinden.

Investitionen in die Elfenbeinküste umfassen:

Erweiterung des Child Labor Monitoring & Remediation System mithilfe der International Cocoa Initiative , wodurch die Gesamtzahl der Genossenschaften und Landwirte der Elfenbeinküste von 53 Genossenschaften und 46.800 Landwirten auf 130 Genossenschaften und 120.000 Landwirte im Jahr 2020 ansteigen wird.

mithilfe der , wodurch die Gesamtzahl der Genossenschaften und Landwirte der Elfenbeinküste von 53 Genossenschaften und 46.800 Landwirten auf 130 Genossenschaften und 120.000 Landwirte im Jahr 2020 ansteigen wird. Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner CARE bei der Einrichtung von Gemeinde-Entwicklungsausschüssen und Gemeinde-Aktionsplänen in 23 Gemeinden der Elfenbeinküste. Diese Bemühungen werden die finanzielle Eingliederung und die unternehmerischen Fähigkeiten von Frauen in Kakaoanbauhaushalten stärken und Cargills Umsetzung des Child Labour Monitoring & Remediation System unterstützen.

bei der Einrichtung von Gemeinde-Entwicklungsausschüssen und Gemeinde-Aktionsplänen in 23 Gemeinden der Elfenbeinküste. Diese Bemühungen werden die finanzielle Eingliederung und die unternehmerischen Fähigkeiten von Frauen in Kakaoanbauhaushalten stärken und Cargills Umsetzung des Child Labour Monitoring & Remediation System unterstützen. Start des neuen Programms Save the Children , zur Unterstützung von Jugendlichen, die dem Risiko der Kinderarbeit ausgesetzt sind.

, zur Unterstützung von Jugendlichen, die dem Risiko der Kinderarbeit ausgesetzt sind. Ausbau unserer Partnerschaft mit der International Finance Corporation zur Gründung der Coop Academy 2.0 . Das Programm bietet 140 Partnergenossenschaften Management-, operative und digitale Schulungen für Genossenschaftsführer und Unternehmerinnen.

zur Gründung der . Das Programm bietet 140 Partnergenossenschaften Management-, operative und digitale Schulungen für Genossenschaftsführer und Unternehmerinnen. Zusammenarbeit mit dem neuen Partner Empow'Her , um die genossenschaftliche Unterstützung von Frauengruppen zu stärken, einschließlich Aufbau von Gruppenführung, Professionalisierung und Ausweitung ihrer Aktivitäten.

, um die genossenschaftliche Unterstützung von Frauengruppen zu stärken, einschließlich Aufbau von Gruppenführung, Professionalisierung und Ausweitung ihrer Aktivitäten. Bau von sechs neuen Schulen, die nach Fertigstellung an das Bildungsministerium übergeben werden.

Aedo van der Weij, Managing Director des Kakao- und Schokoladengeschäfts von Cargill in Ghana, meinte zum Ausbau der Produktion in Ghana: "Aufbauend auf dem Erfolg der Kampagne "Good Taste of Ghana", als wir 2008 mit der Produktion von Kakaopulver im Land begonnen haben und dieses weltweit an unsere Kunden verkauften, ist die Erweiterung von Tema notwendig, um die Nachfrage der Kunden nach hochwertigem Kakaopulver zu befriedigen."

"Darüber hinaus ist uns bewusst, dass der beste Weg zum Schutz des Kakaos darin besteht, die Lebensgrundlagen und das Wohlergehen der Bauern und ihrer Gemeinden zu verbessern. Der beste Weg zu nachhaltigen Geschäftspraktiken besteht darin, mit Behörden und anderen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, die genau wissen, was für ihre lokalen Gemeinden funktioniert. Auf diese Weise können beide Parteien das tun, was sie am besten tun, und gemeinsam eine echte Transformation erzielen", fügte Herr van der Weij hinzu.

Cargills 3,4-Millionen-USD-Investition in Nachhaltigkeits- und Sozialprogramme in Ghana wird in erweiterte oder neue Programme mit Partnern fließen, um einen nachhaltigeren Kakaosektor zu schaffen. Darunter fallen:

Implementierung des Child Labor Monitoring and Remediation System (CLMRS) mit der International Cocoa Initiative (ICI), um bis September 2020 8.000 Bauern und ihre Familien in 56 Gemeinden einzubeziehen.

Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner CARE in 156 Kakaoanbaugemeinden. Die Bemühungen werden die Governance in den Gemeinden stärken und die Ernährungsvielfalt durch eigene Gärten, Ernährungsprogramme und Kochvorführungen verbessern.

in 156 Kakaoanbaugemeinden. Die Bemühungen werden die Governance in den Gemeinden stärken und die Ernährungsvielfalt durch eigene Gärten, Ernährungsprogramme und Kochvorführungen verbessern. Eine 800.000-USD-Investition für den Bau von sechs neuen Schulen und Schulinfrastruktur in wichtigen Gemeinden in Ghana.

Für die Elfenbeinküste sieht Cargill zudem weitere 1,2 Millionen USD zur Implementierung skalierbarer Kartierungs- und Überwachungstechnologien für 2020 vor, darunter GPS-Polygonkartierungen und ein digitales Cooperative Management System (CMS) zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit der Lieferkette. In Ghana, wo Cargill mit diesen Technologien bereits eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit in seiner Lieferkette vom Erzeuger bis zum Werk erreicht hat, wird das Unternehmen weiterhin in die GPS-Polygonkartierung neuer Betriebe investieren.

Daten aus dem Einsatz von GPS-Polygonkartierungen und elektronischen Bohnenverfolgungslösungen geben Aufschluss darüber, wie Cargill seine Nachhaltigkeitsprogramme konzipiert und nutzt, um seine Kunden dabei zu unterstützen, die Verbrauchernachfrage nach Produkten aus nachhaltigem Anbau zu erfüllen. Das digitale CMS von Cargill gewährleistet, dass Landwirte und Landwirtschaftsorganisationen in die Lage versetzt werden, ihre Betriebe zu verwalten und sichere, rechtzeitige Zahlungen für ihre Bohnen mithilfe digitaler Zahlungsoptionen zu erhalten.

