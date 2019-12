Strategische Weichenstellungen: Wolfram N. Diener wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH

Erhard Wienkamp rückt in die Geschäftsführung auf (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Gesellschafterversammlung der Messe Düsseldorf GmbH hat unter Leitung des Vorsitzenden, Oberbürgermeister Thomas Geisel, in seiner Sitzung am 04. Dezember 2019 Wolfram N. Diener (55) zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung und Erhard Wienkamp (61) zum neuen operativen Geschäftsführer bestellt. Damit richtet sich die Gesellschafterversammlung nach der Empfehlung des Aufsichtsrats der Messe Düsseldorf GmbH. Wolfram Diener folgt in seiner neuen Funktion auf Werner M. Dornscheidt (65), der Ende Juni 2020 nach fast 17 Jahren an der Spitze des Düsseldorfer Messeunternehmens in den Ruhestand tritt. Diener nimmt zum 01. Juli 2020 seine Geschäfte auf. Erhard Wienkamp folgt bereits zum 01. Januar 2020 als operativer Geschäftsführer auf Hans Werner Reinhard (49), der das Unternehmen zum 30. September 2019 verlassen hat.

Werner M. Dornscheidt ist von der neu besetzten Geschäftsführung überzeugt: "Märkte verschieben sich, die Welt wird internationaler, digitaler und komplexer. Mit ihrer langjährigen weltweiten Messeerfahrung sind Wolfram N. Diener und Erhard Wienkamp die idealen Treiber, um die Messe Düsseldorf in die Zukunft zu führen. Sie stehen sowohl für Erneuerung als auch für Kontinuität." Er verweist auf ihre ausgezeichnete Branchenexpertise, breite Führungserfahrung sowie internationalen Messeerfolge. Dies schaffe beste Voraussetzungen dafür, das Produktportfolio der Messe Düsseldorf im In- und Ausland nah am Kunden weiter zu entwickeln und den Düsseldorfer Standort zu stärken, so Dornscheidt.

Die Geschäftsführung der Messe Düsseldorf stellt sich im Zuge der personellen Veränderungen schlanker auf. Neben Wolfram N. Diener als Vorsitzenden der Geschäftsführung wird es mit Erhard Wienkamp nur noch einen operativen Geschäftsführer geben. Bernhard J. Stempfle, verantwortlich für Finanzen und Technik, komplettiert die Geschäftsführung. Oberbürgermeister Thomas Geisel (56) begrüßt diese Neuaufstellung: "Die Messe Düsseldorf erhält eine verschlankte, schlagkräftige und vor allem fachkompetente Geschäftsführung, die das Unternehmen in Zeiten von Digitalisierung, globalen Herausforderungen und wachsender Verantwortung agil für die Zukunft aufstellen wird", so der Aufsichtsratsvorsitzende der Messe Düsseldorf. Sie garantiere die strategische Positionierung der Messe und damit Kontinuität sowohl in der Kundenansprache als auch in den positiven wirtschaftlichen Effekten für die Landeshauptstadt, so Geisel.

Wolfram N. Diener wird weiterhin für die operativen Projekte verantwortlich sein, die er seit seinem Eintritt in das Unternehmen 2018 führt: das Global Portfolio Health and Medical Technologies mit den Messen MEDICA, COMPAMED und REHACARE International, das Global Portfolio Metals and Flow Technologies mit den Messen GIFA, THERMPROCESS, NEWCAST, Valve World Expo, METEC, wire und Tube, das Portfolio Beauty mit den Leitmessen BEAUTY DÜSSELDORF und TOP HAIR - DIE MESSE, das Portfolio Glass Technologies mit den Messen glasstec und tasc, das Portfolio Occupational Safety & Health mit der A+A - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, sowie das Portfolio Caravaning & Outdoor mit dem CARAVAN SALON DÜSSELDORF und der TourNatur. Neu hinzu kommt die Verantwortung für das Global Portfolio Plastics & Rubber mit der Weltleitmesse K. Darüber hinaus wird er die Abteilungen International Business, Unternehmenskommunikation, Protokoll und Events, Personal, Recht und Versicherung, interne Revision sowie Tochtergesellschaften führen.

Der Diplom-Betriebswirt Diener verantwortete ab Ende der 1990er Jahre als Geschäftsführer den asiatischen Messebetrieb der Messe Frankfurt (H.K.) Ltd. 2001 wechselte er in die Geschäftsführung des Shanghai New International Expo Centre Ltd. Nach diversen Führungsposition bei asiatischen Messe- und Kongressgesellschaften war er bis 2018 als Mitglied der Geschäftsführung der UBM Asia Ltd. erfolgreich in Hongkong tätig.

Erhard Wienkamp übernimmt als operativer Geschäftsführer die Projekte von Hans Werner Reinhard: das Global Portfolio Processing & Packaging mit der Weltleitmesse interpack, das Portfolio Wine & Spirits mit der ProWein, das Portfolio Print Technologies mit der drupa, das Portfolio Retail & Retail Technologies mit der EuroShop und der EuroCIS sowie das Portfolio Boating & Watersport Events mit der boot Düsseldorf. Hinzu kommen die Abteilungen Unternehmensentwicklung und Marktforschung. Erhard Wienkamp, der seit 2002 als Bereichsleiter bei der Messe Düsseldorf aktiv ist, wird weiterhin für die Partner- und Gasveranstaltungen, offiziellen Beteiligungen, Sonderveranstaltungen und das International Fair Management verantwortlich zeichnen.

Der Diplom-Volkswirt Erhard Wienkamp stieg nach Stationen bei der Außenhandelsabteilung des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels in Bonn und der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer in Buenos Aires 1993 bei der Messe Düsseldorf ein. Hier verantwortete er zunächst als Projektleiter unter anderem die Weltleitmessen K sowie interpack und leitete später den Auslandsbereich. Erhard Wienkamp: "Mehr als 25 Jahre habe ich die Entwicklung der Messe Düsseldorf mit vorangetrieben. Ich freue mich, meine nationale wie internationale Messeerfahrung als operativer Geschäftsführer für das Unternehmen einsetzen zu können."

Auch Diener freut sich über seine neue Aufgabe: "Die Düsseldorfer Messemacher besitzen ein unschlagbares Markenprofil, das in Zukunft durch die Treiber Internationalisierung und Digitalisierung noch erfolgreicher gestaltet werden kann. Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen, diese Vision mithilfe eines hervorragenden Teams verantwortungsbewusst umzusetzen." Für seine Zeit als Vorsitzender der Geschäftsführung möchte er den Fokus weiter auf das internationale Messeportfolio, die Optimierung des Geländes am Heimatstandort, unternehmerische Verantwortung und digitale Transformation legen.

Die Messe Düsseldorf Gruppe:

Mit 294 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2018 konnte die Messe Düsseldorf Gruppe ihre Position als eine der erfolgreichsten deutschen Messegesellschaften behaupten. Auf den Veranstaltungen in Düsseldorf präsentierten in diesem Messejahr rund 26.800 Aussteller 1,14 Mio Fachbesuchern ihre Produkte. Damit stiegen sowohl Aussteller- und Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorveranstaltungen. Am Standort Düsseldorf finden rund 50 Fachmessen in den fünf Kompetenzfeldern "Maschinen, Anlagen & Ausrüstungen", "Handel, Handwerk & Dienstleistungen", "Medizin & Gesundheit", "Lifestyle & Beauty" sowie "Freizeit" statt, darunter 23 eigene N° 1-Messen sowie derzeit 15 starke Partner- und Gastveranstaltungen. Hinzu kamen im Jahr 2018 rund 2.200 Kongresse, Firmenevents, Tagungen und Meetings der Tochtergesellschaft Düsseldorf Congress mit rund 1,6 Mio. Teilneh-mern. Außerdem organisiert die Messe Düsseldorf Gruppe 70 Eigenveranstaltungen, Beteiligungen und Auftragsveranstaltungen im Ausland und ist eine der führenden Exportplattformen weltweit. Besonders hoch ist die Internationalität bei Investitionsgütermessen der Messe Düsseldorf GmbH. Auf den Eigenveranstaltungen im Kompetenzfeld "Maschinen, Anlagen & Ausrüstungen" kamen 2018 rund 77 Prozent der Aussteller und 70 Prozent der Fachbesucher aus dem Ausland an den Rhein, insgesamt besuchten Kunden aus rund 180 Ländern Messen in Düsseldorf. 77 Auslandsvertretungen für 141 Länder - darunter 7 internationale Tochtergesellschaften - bilden das globale Netz der Unternehmensgruppe.

