xx-Netzwerk-Whitepaper und Praxxis Technical Paper veröffentlicht

Grand Cayman, Cayman-Inseln (ots/PRNewswire) - David Chaum und das Praxxis-Team gaben die Veröffentlichung des xx-Netzwerk-Whitepapers und des Praxxis Technical Paper bekannt. Diese Dokumente bieten Details und Einblicke in das xx-Netzwerk und die xx-Münze, die revolutionäre Blockchain- und Kryptowährung, die auf Elixxir- und Praxxis-Technologie basiert.

Das xx-Netzwerk-Whitepaper beschreibt die Leitvision für das Netzwerk und enthält Details zu seinem Knoten-Netzwerk, der Blockchain, der xx-Münze, Messaging, Governance und der Netzwerk-Roadmap. Das Whitepaper ist verfügbar auf xx-coin.io.

"Das xx-Netzwerk ist eine neuartige Plattform, eine geschützte digitale Sphäre, mit der Nutzer Ideen und Werte auf sichere und datengeschützte Weise austauschen können", so David Chaum. "Das xx-Netzwerk vereint Funktionalität, Robustheit und Leistung auf revolutionäre Weise."

Das Praxxis Technical Paper bietet eine ausführliche Beschreibung der Praxxis-Konsensmechanismus-Technologie, die vom xx-Netzwerk genutzt wird. Dieser Konsens, der als xx-Konsensus bekannt ist, bringt mehrere wichtige Durchbrüche mit sich, darunter Endorser-Sampling zur Unterstützung eines schnellen, einheitlichen Konsenses, Commitment-Randomness zur Abwehr von Netzwerkangriffen und kompakte Endorsement-Signaturen zur Gewährleistung einer effiziente Quantensicherheit. Der Technical Brief ist verfügbar auf praxxis.io/technical-paper.

Das xx-Netzwerkteam wird in den nächsten vier Wochen eine Reihe von Webinaren veranstalten, um Details auszutauschen, Feedback von der Community einzuholen und die Öffentlichkeit über diese spannende Technologie zu informieren. Mitglieder der Öffentlichkeit können sich für die Teilnahme an den Webinaren auf der Praxxis-Website anmelden.

"Diese Webinare konzentrieren sich auf das Entpacken des xx-Netzwerks, und wir freuen uns, unserem Team die Möglichkeit zu geben, direkt mit der Community darüber zu diskutieren, wie diese revolutionäre Blockchain entwickelt wurde", so Will Carter, COO bei Praxxis. "Wir werden über das xx-Netzwerk diskutieren, Fragen aus der Community beantworten und den Denkprozess hinter den Durchbrüchen in den technischen Dokumenten beschreiben."

David Chaum, Gründer von Elixxir und Praxxis, steht für ein Interview zur Verfügung.

Informationen zu David Chaum:

David Chaum ist weithin bekannt für die Erfindung der ersten digitalen Währung, e-Cash, in den frühen 80er Jahren, die er später in den 90er Jahren bei seinem Unternehmen DigiCash einsetzte. Kürzlich wurde er zudem für das Konzept einer ersten dezentralen Blockhain anerkannt, die erstmal in seiner Doktorarbeit in Berkeley im Jahr 1982 Erwähnung fand.

Informationen zu xx-Netzwerk

Die xx-Münze ist eine digitale Währung, die dezentrales Messaging, Zahlungen und dApps im xx-Netzwerk unterstützt. Das xx-Netzwerk wurde als Reaktion auf das wachsende öffentliche Interesse am Datenschutz der Nutzer und die zunehmende Bedrohung durch Quantencomputer entwickelt. Die Elixxir cMix-Netzwerkschicht bietet bahnbrechenden Datenschutz und Sicherheit durch Benutzermetadaten-Shredding. Praxxis bietet eine denominierte Münzstruktur, die Zahlungen zwecks Datenschutz in einzelne Münzen unterteilt, und eine ausgeprägte Hash-basierte Kryptografie, die vor Angriffen durch aktuelle nationalstaatliche Gegner und zukünftige Quantencomputer schützt.

Informationen zu Praxxis:

Praxxis ist ein digitales Währungs- und Konsensusprotokoll, das einer Full-Stack-Blockchain zugrunde liegt. Praxxis wurde von der WBM Corp. entworfen. Unter der Leitung von William Carter ist die WBM Corp. eines der ersten Unternehmen mit Sitz in Cayman Enterprise City auf den Cayman-Inseln. William Carter ist ein Informatiker mit umfangreicher Systemdesign-Erfahrung im Blockchain-Bereich und in der Optik-F&E. Er war zuvor bei JPL in Pasadena tätig. Das WBM-Team setzt sich zusammen aus Kryptographen, Entwicklern, operativen Mitarbeitern und Marketing-Experten. Die ersten Arbeiten an der Praxxis-Kette wurden bei der Privategrity Corporation im Raum Los Angeles durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

media @ praxxis.io und elixxir @ wachsman.com

xx-Münzen werden keiner US-Person angeboten, da ein solcher Begriff im Securities Act von 1933 verwendet wird. Darüber hinaus stellt diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots dar, noch darf es einen Verkauf von xx-Münzen geben, die in dieser Pressemitteilung in einem Staat oder in einer Gerichtsbarkeit diskutiert werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Diese Pressemitteilung und die in dieser Pressemitteilung genannten Dokumente enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich unter anderem Aussagen über die Verteilung von xx-Münzen, und andere Aussagen, die durch Wörter wie "könnte", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "potenziell", "sollte", "wird", "würde" oder ähnliche Ausdrücke und die Negative dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind keine Versprechungen oder Garantien für die zukünftige Entwicklung und unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten, zu denen unter anderem Marktrisiken und Unsicherheiten, sowie die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für den Vertrieb von xx-Münzen gehören, erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten

Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieses Berichts, und Praxxis übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Foto - mma.prnewswire.com/media/1038866/Praxxis_xxNetwork_Whitepaper.jpg