Skisafari in der Ferienregion TirolWest

Die Ferienregion TirolWest ist eingebettet zwischen Skidestinationen wie Ischgl, St. Anton am Arlberg und Serfaus-Fiss-Ladis

Skisafari – jeden Tag dieselbe Piste wäre doch langweilig!

In nur drei Tagen gleich drei der Top 10 Skigebiete laut www.skigebiete-test.at und www.skiresort.de – in der Ferienregion TirolWest gibt es das perfekte Angebot dazu. Landeck gilt als wichtiger Knotenpunkt zwischen Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Durch die zentrale Lage, eingebettet zwischen Skidestinationen wie Ischgl, St. Anton am Arlberg und Serfaus-Fiss-Ladis, ist die Region der ideale Ausgangspunkt für Skifahrer, die nach Abwechslung und Herausforderungen suchen. Wer sich der Skisafari stellt, erlebt täglich bestens präparierte Pisten, einzigartige Skihütten und das Flair der renommiertesten Ski-Hotspots in Österreich.

Schwünge ziehen im größten Skigebiet Österreichs – das gibt es in St. Anton am Arlberg und Lech/Zürs. Als Nonplusultra bei Party und Après Ski gilt Ischgl. Serfaus-Fiss-Ladis glänzt mit Familienspaß und der zweitkürzesten U-Bahn der Welt. Wer das pure Skierlebnis ohne überfüllte Pisten, lange Warteschlangen und viel Trubel sucht, wird am GenussSkigebiet Venet in der Ferienregion TirolWest fündig.

Mehr als 1.000 Pistenkilometer in der unmittelbaren Umgebung sind auch ohne Auto schnell und einfach erreichbar. Dafür sorgt der TirolWest Skisafari-Shuttlebus. Dieser holt die Gäste direkt an der Unterkunft ab und bringt sie direkt zum Lift – somit fällt auch eine lange Parkplatzsuche weg.

Die Ferienregion TirolWest bietet als zusätzliches Zuckerl auch die TirolWest Card für den perfekten all-inclusive Wintergenuss an. Die Karte beinhaltet neben Spezial-Skipass-Tarifen (- 15%) im GenussSkigebiet Venet auch tolle Angebote für Aktivitäten abseits der Piste (kostenlos geführte Winterwanderung im Zammer Lochputz, freie Museums-Eintritte, Schneeschuhwanderungen, usw.). Zusätzlich inkludiert ist die täglich freie Benutzung aller innerregionalen Buslinien sowie der kostenlosen Skibusse. Die TirolWest Card erhalten alle Gäste kostenlos bei ihrem Gastgeber.

Weitere Informationen finden sich auf tirolwest.at. Follow us on #tirolwest.

