Event- und Messe-Branche: Österreich hat neuen LED-Wall-Standard

Full-HD schon bei 15 Quadratmetern: Veranstaltungstechnik-Spezialist SIGNATURE jetzt Rental Partner für revolutionäre LED-Walls

Wien (OTS) - Es sind nur wenige Millimeter in der Bauweise der Einzelteile, die im großen Ganzen dann eine völlig neue Ästhetik ergeben: SIGNATURE, der österreichische Spezialist für audiovisuelles Event-Engineering setzt neue Maßstäbe bei Visualisierungen – als Österreichs exklusiver beMatrix Rental Partner für die revolutionären LEDskin® Produkte.

Das Markenprodukt aus dem Hause INFiLED verfügt über einen Pixelabstand von lediglich 2,5 mm und krönt sich damit zum Topprodukt unter den LED-Walls. Was bedeutet das für Event-Veranstalter? Schon ab 15 Quadratmeter Bildfläche (5x3 Meter) werden Full-HD-Wiedergaben möglich! Somit etabliert sich die LEDskin® nicht nur als lichtstarke Alternative zu Projektionen, sondern auch als neuer brillanter visueller Maßstab in kleineren wie auch in größeren Räumen. In letzteren können natürlich auch imposante Bildmomente in 4k (10 x 6 Meter) kreiert werden.

Neben der herausragenden Bildqualität bietet das System ein weiteres Highlight: In Kombination mit dem Aluframe-System lassen sich LED-Wände in bisher nicht bekannten Formen realisieren: als Mosaike, geschwungen, mit dynamisch auslaufenden Rechtecken… – stets mit nahtlosen Übergängen zwischen LED-Paneel und Rahmen. Die Designmöglichkeiten sind dadurch extrem variabel und erlauben auf Raum und Inhalt perfekt abgestimmte Inszenierungen – für Veranstaltungen ebenso wie für multimediale Messestände.

Philipp Cejnek, Geschäftsführer SIGNATURE: „Wir sind stolz, dieses faszinierende Produkt exklusiv in Österreich zur Vermietung anbieten zu können. Und für unsere Kunden freue ich mich, dass LEDskin® mit geringen Auf- und Abbauzeiten einen neuen Bildstandard setzt, der noch dazu budgetfreundlich ist!“

Über SIGNATURE:

Seit 2007 ist SIGNATURE Österreichs One-Stop-Solution für audiovisuelles Full-Service im Veranstaltungs- und Messebereich. Mit state-of-the-art Equipment, viel Gespür und intensivem Austausch mit den Kunden werden Veranstaltungen und Messestände für unvergessliche Momente multimedial inszeniert. Von der ersten Idee über die Konzeption und Planung bis hin zur logistischen Gesamtabwicklung findet SIGNATURE die richtigen Lösungen für jedes Anforderungsprofil.

Dafür plant und realisiert SIGNATURE die Details, die den Unterschied machen: für Corporate Events, Kongresse, Messeauftritte sowie Public Events jeder Größenordnung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Viviane Sarah Boateng

Tel.: +43 2254 20 6 70 - 11

Mob.: +43 664 88 72 77 39

boateng @ signaturegroup.at

www.signaturegroup.at

SIGNATURE GROUP GMBH

Betriebsring 4 Objekt 2

2483 Ebreichsdorf