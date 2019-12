Das sind die besten Recruiter Österreichs!

Zum zehnten Mal hat BEST RECRUITERS die Recruiting-Qualität österreichischer Arbeitgeber untersucht.

Wien (OTS) - Die größte unabhängige, wissenschaftliche Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum hat gestern im Wiener Lorely-Saal den zehnten Geburtstag gefeiert und österreichische Arbeitgeber mit den besten Recruiting-Maßnahmen ausgezeichnet. Die Qualität des Recruitings ist in Österreich seit Initiierung der Studie 2010 konstant gestiegen, obwohl jedes Jahr mehr Kriterien abgeprüft werden, in diesem Jahr waren es 243. Dabei werden unter anderem die Karriere-Website und Online-Stellenanzeigen untersucht, das Herzstück der Studie ist die Analyse der Bewerbungsresonanz, für die an jeden teilnehmenden Arbeitgeber Bewerbungen verschickt und Geschwindigkeit sowie Inhalt der Rückmeldungen analysiert werden. Den ersten Platz von 521 österreichischen Unternehmen konnte sich wie im Vorjahr HEROLD sichern, auf Platz 2 liegt die Eurest Restaurationsbetriebs-GmbH, Platz 3 holt sich die Erber Group.

