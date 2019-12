Leistungen der oberösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Egal ob am Hochofen, auf der Baustelle, im Forschungslabor, im Kindergarten, an der Supermarktkassa oder im Lohnbüro. Und darüber hinaus bei der Wasserrettung, beim Roten Kreuz und bei der Feuerwehr – überall dort arbeiten die wahren Leistungsträger/-innen, nämlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir holen ihre Leistungen vor den Vorhang! Denn ohne sie stünde in Oberösterreich alles still.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 11. Dezember 2019, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen die neueste Bilanz über die Leistungen der oberösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie unsere Forderungen für die Beschäftigten in unserem Bundesland.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA zur Verfügung.

Leistungen der oberösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA.

Datum: 11.12.2019, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5.Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. Dominik Bittendorfer

+43 (0)50 6906-2191

dominik.bittendorfer @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at