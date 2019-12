Fahrbahn der Landesstraße B 3 zwischen Weins und Ysperdorf saniert

Kosten von 496.000 Euro übernimmt das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahn der Landesstraße B 3 zwischen Weins und Ysperdorf im Gemeindegebiet von Hofamt Priel (Bezirk Melk) wurde in den vergangenen drei Monaten auf einer Länge von 1,3 Kilometern generalsaniert und ausgebaut. Auch wurde das angrenzende Kleinsteinpflaster erneuert, an den Altbestand angepasst und die erforderliche Bodenmarkierung wieder aufgebracht. Die Landesstraße B 3 ist in diesem Bereich mit einem Verkehrsaufkommen von rund 4.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Die Arbeiten führten die Firmen Laher, Malaschofsky und Traunfellner in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Persenbeug mit Kosten von 496.000 Euro durch.

