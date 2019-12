MediaPrint und barlagmessen bringen neues Recruitingevent nach Wien

Langjährig erfolgreiches Messekonzept kommt 2020 in die MARX HALLE

Wien (OTS) -

Die Häuser MediaPrint und barlagmessen bilden neues Joint Venture: Die „austria messeagentur mpb GmbH“

Neue Karrieremesse als Recruitingevent feiert im November 2020 Premiere in Wien

Tolle Chance für tausende Bewerber: vom Schüler bis zum Ingenieur

Persönliche Gespräche, Live-Präsentationen, Workshops, Coachings, Speakers-Corner und viele weitere Highlights rund um das Thema Karriere geplant



Karriere zum Anfassen – das gab es in Wien so noch nie: Am 21./22. November 2020 geht in der MARX HALLE die erste jobmesse austria an den Start. Bei dem branchenübergreifenden Karriere- und Recruiting-Event treffen unzählige motivierte Bewerber aller Generationen und Qualifikationen auf Arbeitgeber jeglicher Branchen. So werden Angebot und Nachfrage des Arbeitsmarktes perfekt und effektiv miteinander in Einklang gebracht. Veranstalter ist die austria messeagentur, ein neu gegründetes Joint Venture des größten österreichischen Zeitungs- und Zeitschriftenverlags MediaPrint (Verleger von Kronen Zeitung und Kurier) und einem der größten Veranstalter von Karrieremessen im benachbarten Deutschland, der BARLAG werbe- & messeagentur (u.a. Ideengeber und Veranstalter der jobmesse deutschland tour).

Unternehmen und Institutionen haben an zwei Messetagen die Gelegenheit, sich hochmotivierten potentiellen Bewerbern als ideale Arbeitgeber zu präsentieren. Auch Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen machen auf der jobmesse austria auf sich und ihre vielfältigen Angebote aufmerksam. Den Messebesuchern bietet sich in der MARX HALLE die einmalige Chance, innerhalb kürzester Zeit mit Repräsentanten potentieller Arbeitgeber ins persönliche Gespräch zu kommen. „Face-to-face“, in angenehmer Atmosphäre entlang des roten Teppichs und ganz ohne aufwendiges Bewerbungsverfahren. Im Gepäck haben die Aussteller Voll- und Teilzeitstellen, Ausbildungs- und Studienplätze, Weiterbildungsangebote und Praktika.

Zum umfangreichen Rahmenprogramm der Messe gehören neben Karriereworkshops, Bewerbungs-Checks, Fotoservice sowie Vorträgen auch Aktionsflächen, auf denen verschiedene Jobs erlebbar gemacht werden: Bei Live-Präsentationen, Exponaten und vielem mehr erhalten Besucher einen „Rundum-Blick“ auf mögliche Karriereperspektiven.

Mag. Monika Fuhrheer, Geschäftsführerin der Mediaprint GmbH & Co KG, freut sich auf die bevorstehende Premiere: „Die Idee für ein Recruitingevent haben wir schon seit einiger Zeit. Zur Konzeption und Umsetzung haben wir nun mit der Agentur BARLAG einen hochkompetenten Partner gefunden! Der Begriff barlagmessen steht in ganz Deutschland für Qualität, Service und Kompetenz in der Planung, Vermarktung und Durchführung top organisierter Messen“.

Auch Stefan Süß, Geschäftsführer der BARLAG werbe- & messeagentur, freut sich sehr über die Partnerschaft. „Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, unser seit 16 Jahren erfolgreiches Konzept der jobmesse deutschland tour auch in unserem schönen Nachbarland umzusetzen! Nun ist der Startschuss gefallen und wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der MediaPrint ein für Aussteller und Besucher spannendes Recruitingevent auf die Beine zu stellen, bei dem der persönliche Kontakt zwischen Unternehmen und Bewerbern im Vordergrund steht.“

Wichtige Informationen für Medien

Titel: 1. jobmesse austria

Zeiten: Samstag, 21. November 2020, 10.00 bis 16.00 Uhr

Sonntag, 22. November 2020, 11.00 bis 17.00 Uhr

Location: MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, A-1030 Wien

Veranstalter: austria messeagentur mpb GmbH

Website www.jobmessen.at

Medienpartner: Kronen Zeitung & Kurier



