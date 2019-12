Die Stars von Holiday on Ice zu Gast in Wien

Große Vorfreude auf die Österreich-Premiere von SHOWTIME in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Colin Grafton und Christina Bokma, die Star-Eiskunstläufer von Holiday on Ice SHOWTIME, besuchten kürzlich die Wiener Stadthalle, um schon vor der Österreich-Premiere am 29. Jänner 2020 über die bisher größte Holiday on Ice-Show zu erzählen und in der EisStadthalle eine Vorschau zu präsentieren.

Dort trafen die beiden Stars, die aus den USA und aus Kanada stammen, die neunjährige Marharyta Chachyk aus Maria Enzersdorf, die als Nachwuchstalent der Holiday on Ice Academy ihren großen Auftritt bei der Premiere am 29. Jänner 2020 haben wird. „Wir freuen uns schon riesig auf die Spielzeit in Wien. Das Wiener Publikum ist einfach großartig“, schwärmte Colin Grafton. Er wird bei Holiday on Ice SHOWTIME in der Hauptrolle - als Produzent der Show - zu sehen sein, der sich in eine der Eiskunstläuferinnen verlieben wird.



Bei ihrem Besuch in Wien standen für Colin Grafton und Christina Bokma neben Interview-Terminen auch kulturelle Highlights auf dem Programm. Begeistert waren die beiden von der Kaiserlichen Wagenburg und dem Tiergarten Schönbrunn, dem ältesten noch bestehenden Tierpark, der heute zu den modernsten Zoos der Welt zählt. Ganz besonders freuten sich die Eiskunstlaufstars, dass sie den kontaktfreudigen Kattas ganz nahe kommen durften sowie über das kleine Abenteuer beim Foto-Shooting mit den Mähnenrobben.

Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME als perfektes Nikolo-Geschenk

Holiday on Ice SHOWTIME zeigt in der Wiener Stadthalle von 29. Jänner bis 9. Februar 2020 die bewegte Geschichte der beliebtesten und meistbesuchten Eisshow der Welt. „Es macht pure Freude, die spektakuläre Performance der Künstlerinnen und Künstler von Holiday on Ice und ihre phantasievollen Erzählungen in der Wiener Stadthalle zu erleben. Tickets für die großartige Show sind das perfekte Geschenk zum Nikolo und zu Weihnachten“, betont Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service@stadthalle.com und www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Fotodownload: https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Alle Events www.stadthalle.com

